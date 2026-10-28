Smartphone có thể đáp ứng đến đâu nhu cầu chụp ảnh di động?

Sự phát triển của camera trên smartphone đang giúp người dùng tiếp cận nhiếp ảnh theo cách đơn giản hơn. Không cần am hiểu quá nhiều về thông số kỹ thuật hay mang theo thiết bị cồng kềnh, một chiếc điện thoại cao cấp hiện nay đã có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh, kể cả trong những điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tuy nhiên, khả năng của thiết bị chỉ là một phần trong quá trình tạo ra bức ảnh. Điều này thể hiện khá rõ trong lần trải nghiệm OPPO Find X10 Pro Max tại concert BigBang XX: Cosmos, khi dành gần 30 phút đầu tiên chỉ để tìm góc chụp và liên tục ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu, nhưng nhiều kết quả chưa thực sự như mong muốn.

Việc lựa chọn thời điểm và bố cục giúp bức ảnh truyền tải không khí chương trình, thay vì chỉ tập trung vào độ sắc nét của chủ thể ẢNH: KHẢI MINH

Việc lựa chọn thời điểm và bố cục giúp bức ảnh truyền tải không khí chương trình, thay vì chỉ tập trung vào độ sắc nét của chủ thể.

Chỉ sau khi tạm ngừng chụp, dành thời gian thưởng thức âm nhạc và cảm nhận không khí sự kiện, cách tiếp cận mới dần thay đổi. Thay vì cố gắng ghi lại mọi thứ, người chụp bắt đầu chú ý hơn đến bố cục, ánh sáng và những khoảnh khắc thực sự muốn lưu giữ.

Khi công nghệ giúp người chụp tập trung vào khoảnh khắc

Một trong những thay đổi đáng chú ý của nhiếp ảnh di động là khả năng tự động xử lý phần lớn thông số kỹ thuật. Thay vì phải liên tục điều chỉnh tốc độ màn trập, ISO hay cân bằng trắng, người dùng có thể dành sự chú ý cho bố cục và thời điểm nhấn chụp.

Tại sự kiện nói trên, OPPO Find X10 Pro Max được sử dụng kết hợp giữa hệ thống camera nguyên bản và phụ kiện teleconverter có hệ số phóng đại 3,28x. Phụ kiện hỗ trợ ghi lại biểu cảm nghệ sĩ từ xa, trong khi camera tích hợp phù hợp hơn với những khung hình rộng, cần thể hiện không gian sân khấu.

Chế độ tự động ghi lại các nghệ sĩ dưới ánh sáng sân khấu, đồng thời giữ được chiều sâu của không gian biểu diễn ẢNH: KHẢI MINH

Đáng chú ý, một bức ảnh chụp ba thành viên Big Bang ở tiêu cự tương đương 920 mm vẫn giữ được biểu cảm khuôn mặt, chi tiết trang phục và mái tóc tương đối rõ ràng. Thông số ghi nhận gồm tốc độ 1/100 giây, ISO 125, cho thấy chế độ tự động có thể lựa chọn thiết lập phù hợp khi ánh sáng sân khấu thuận lợi.

Bộ lọc đen trắng được chọn ngay khi chụp, giúp tập trung vào biểu cảm nghệ sĩ mà không cần chỉnh sửa hậu kỳ ẢNH: KHẢI MINH

Bức ảnh còn sử dụng tùy chọn màu đen trắng có sẵn trong giao diện camera. Đây là một ví dụ cho thấy người dùng vẫn có thể chủ động lựa chọn phong cách nhiếp ảnh mà không cần thực hiện thêm những công đoạn xử lý sau khi chụp.

Nhiếp ảnh không chỉ là độ sắc nét

Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy thiết bị vẫn có những giới hạn. Khi sử dụng mức phóng đại lớn, chất lượng ảnh phụ thuộc đáng kể vào ánh sáng và khả năng giữ máy ổn định. Một số chi tiết nhỏ có thể thiếu độ sắc nét tự nhiên do quá trình xử lý kỹ thuật số.

Không sử dụng ống kính gắn ngoài, smartphone vẫn ghi lại được khung cảnh pháo hoa và ánh sáng sân khấu trong cùng một khung hình ẢNH: KHẢI MINH

Phụ kiện teleconverter giúp mở rộng khả năng chụp xa nhưng đồng thời làm giảm sự gọn nhẹ của smartphone. Trong những tình huống cần ghi lại toàn cảnh sân khấu hoặc pháo hoa, việc sử dụng camera nguyên bản lại thuận tiện hơn.

Điều đáng nói là không phải bức ảnh nào cũng cần độ chi tiết cao nhất. Khoảnh khắc nghệ sĩ đứng giữa cơn mưa pháo giấy hay ba thành viên biểu diễn dưới ánh đèn mang lại cảm xúc riêng nhờ bố cục, ánh sáng và thời điểm chụp.

Từ trải nghiệm này, có thể thấy smartphone đang đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu nhiếp ảnh, ngay cả khi người dùng hoàn toàn dựa vào chế độ tự động. Dù vẫn tồn tại khoảng cách nhất định với máy ảnh chuyên dụng trong những điều kiện khó, sự tiện lợi và khả năng xử lý hình ảnh giúp điện thoại trở thành công cụ phù hợp để ghi lại những trải nghiệm hằng ngày.

Giá trị của một bức ảnh không chỉ nằm ở độ sắc nét, mà còn ở khoảnh khắc và cảm xúc người chụp muốn lưu giữ ẢNH: KHẢI MINH

Sau cùng, mục đích chính của việc tham dự concert vẫn là thưởng thức âm nhạc, thay vì mải mê tìm kiếm một bức ảnh hoàn hảo. Khi đã thực sự hòa mình vào không khí sự kiện, mỗi lần nhấn chụp đều có chủ đích hơn. Và dù kết quả chưa đạt đến độ sắc nét như máy ảnh chuyên dụng, những hình ảnh do chính mình tạo ra vẫn có giá trị riêng, bởi chúng lưu giữ không chỉ khoảnh khắc trên sân khấu mà còn cả cảm xúc của người đứng sau ống kính.