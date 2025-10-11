Smartphone gập đẳng cấp Honor Magic V5 ra mắt thị trường Việt

Honor Magic V5 không chỉ gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng mà còn đạt kỷ lục Guinness về độ bền, có khả năng nâng vật nặng lên đến 104 kg. Sản phẩm đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ điện thoại gập và khẳng định vị thế tiên phong của Honor trên thị trường toàn cầu.

Honor Magic V5 vừa ra mắt thị trường Việt

Ảnh: T.L



Honor Magic V5 có trọng lượng chỉ 217 gram ở phiên bản Trắng Ánh T răng và 222 gram ở các phiên bản khác như Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác . Sản phẩm được trang bị cấu trúc bản lề khớp mộng và giảm chấn, cho phép chịu được 500.000 lần gập mở. Khung kim loại gia cường và mặt lưng bằng vật liệu hàng không vũ trụ giúp tăng cường khả năng chống va đập, từ đó mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Dù mỏng chỉ 8,8 mm, Honor Magic V5 vẫn sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng 5.820 mAh giúp tăng cường thời gian sử dụng mà không làm tăng trọng lượng. Kết hợp với chip điều chỉnh năng lượng Honor E2 và bộ xử lý Snapdragon 8 Elite, sản phẩm đảm bảo hiệu suất ổn định và thời lượng pin bền bỉ.

Màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch được trang bị trên Honor Magic V5 đều là LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nit và tần số quét 120 Hz mang đến trải nghiệm hiển thị tuyệt vời. Sản phẩm còn hỗ trợ đa nhiệm, cho phép người dùng dễ dàng thao tác và chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Giá bán Honor Magic V5 tại Việt Nam

Ảnh: T.L



Với tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI, Honor Magic V5 giúp bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa công nghệ cao. Công nghệ này có khả năng phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây.

Honor Magic V5 có giá bán chính thức là 44,99 triệu đồng. Từ ngày 11.10 đến 31.10, khách hàng đặt mua sẽ nhận được bộ quà giá trị, ưu đãi lên đời 2 triệu đồng và gói bảo hành H ONOR Premium Care+.

Ông Lê Hồng Phong, Giám đốc kinh doanh Honor Việt Nam, cho biết Magic V5 sẽ tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ và trải nghiệm người dùng, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Honor trong phân khúc smartphone gập cao cấp tại Việt Nam.