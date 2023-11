SMIC tăng đầu tư mở rộng sản xuất chip tại Trung Quốc

Theo Tech News Space, điều đầu tiên mà SMIC lựa chọn là sẵn sàng tăng chi tiêu vốn thêm 18% lên 7,5 tỉ USD trong năm nay. Thứ hai, công ty dự đoán tình hình khủng hoảng không thể tránh khỏi liên quan đến việc sản xuất chip quá mức do sự mở rộng của các công ty địa phương.



SMIC chấp nhận đầu tư mạnh trước khi các hạn chế tiếp theo của Mỹ có hiệu lực từ tháng 1.2024 REUTERS

Báo cáo quý 3 của SMIC cũng cho thấy lợi nhuận ròng đã giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 94 triệu USD, và doanh thu giảm 15% xuống còn 1,62 tỉ USD. Tỷ suất lợi nhuận giảm từ 38,9% xuống 19,8% trong quý 3 không ngăn được SMIC điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho năm hiện tại. Công ty hiện đặt mục tiêu nâng mức doanh thu cả năm 2023 lên 7,5 tỉ USD.

SMIC cho biết họ cần phải tăng chi tiêu vốn để các nhà cung cấp đẩy nhanh việc giao tất cả những thứ mà công ty cần so với kế hoạch ban đầu, vì điều này là cần thiết trước tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp. Đằng sau đó là ám chỉ tình hình Mỹ siết chặt các hạn chế đối với việc cung cấp hệ thống sản xuất chip cho Trung Quốc. Như đã đề cập, các nhà cung cấp đang cố gắng đáp ứng càng nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng Trung Quốc càng tốt trước khi các hạn chế tiếp theo có hiệu lực vào tháng 1.2024, do đó SMIC đã tăng cường hoạt động và phát triển kể từ cuối năm 2020. Người đứng đầu SMIC Zhao Haijun thừa nhận khối lượng giao thiết bị cho nhu cầu của công ty đến cuối năm phải tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu.

Haijun cho biết thêm SMIC hiện xây dựng 4 nhà máy mới ở Trung Quốc, gồm Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải. Việc mở rộng nhà máy Thâm Quyến đã hoàn thành và các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mới. Trong khi ở Bắc Kinh đã chậm vài quý so với kế hoạch ban đầu do việc cung cấp thiết bị bị gián đoạn. Dây chuyền sản xuất ở Thượng Hải đã hoàn thành và việc xây dựng ở Thiên Tân mới bắt đầu.

Người đứng đầu SMIC cho biết, thị trường smartphone xét về nhu cầu chip sẽ vẫn ở mức hiện tại trong năm tới và khó có thể trông chờ vào sự tăng trưởng của nó. Nhu cầu tăng cao tại địa phương là do nhu cầu tự nhiên của một bộ phận khách hàng nhất định là nâng cấp từ smartphone lỗi thời.