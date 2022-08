SNSD, T-ara và những màn tái hợp mang tính biểu tượng của Kpop

Trong suốt một thập kỷ qua, nền công nghiệp Kpop đã không ngừng phát triển và đạt được các thành tựu ấn tượng. Hằng năm, nhiều nhóm nhạc tân binh trẻ tuổi lần lượt ra mắt, song, âm nhạc và hình ảnh của những thế hệ thần tượng đi trước vẫn là một biểu tượng lớn trong lòng người hâm mộ. Dù trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của họ, mạng xã hội chưa thật sự phổ biến như ngày nay, nhưng bằng chính tài năng và chất lượng âm nhạc, những ca khúc hit của Big Bang, SNSD, 2NE1, T-ara… đã thật sự trở thành huyền thoại của làng nhạc Hàn.

Cách đây không lâu, một vài nghệ sĩ tiên phong của Kpop đã có những màn trở lại và tái hợp đầy bất ngờ, mang đến cho khán giả sự hoài niệm cũng như sống lại một thời huy hoàng đã qua.

2NE1 tái hợp tại Coachella 2022

Sân khấu tái hợp được mong đợi từ lâu của bộ tứ huyền thoại đã trở thành hiện thực tại Coachella 2022. Đối với cộng đồng người hâm mộ 2NE1 nói riêng cũng như các fan Kpop nói chung, màn hội ngộ của các cô gái cựu YG tại Coachella 2022 là một sân khấu vô cùng ý nghĩa và xúc động. Bởi lẽ đây là màn trình diễn đủ đội hình đầu tiên của 2NE1 sau 6 năm, kể từ khi nhóm tan rã. Xuyên suốt thời gian còn hoạt động nhóm, 2NE1 đã mang đến nhiều bản hit nổi bật như I am the best, Fire, Come back home, Lonely…

Kỷ niệm 15 năm của SNSD

Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng SNSD kết hợp với nhau thành một nhóm đầy đủ. Các thành viên đều theo đuổi sự nghiệp solo như đóng phim, ca hát, tham gia show giải trí… Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt, nhóm nhạc nữ quốc dân đã chính thức tái xuất với album phòng thu thứ bảy - Forever 1 vào tháng 8.2022. Ca khúc chủ đề và MV đã giúp gợi nhớ về bản chất của SNSD, càng làm tăng thêm sự hoài niệm cho sự tái hợp lần này.

Sự trở lại sau 4 năm của Big Bang

Khi Big Bang chuẩn bị lên đường nhập ngũ, họ đã phát hành Flower road như một bài hát chia tay vào năm 2018. Tại thời điểm đó, chủ nhân hit Haru haru đã truyền tải thông điệp: “Đây không phải là lần cuối, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hoa nở”. Đã có lúc người hâm mộ lo sợ rằng đó có thể là sản phẩm cuối cùng của Big Bang. May mắn thay, năm 2022, bộ tứ đã giữ trọn vẹn lời hứa năm xưa bằng việc phát hành bản ballad Still life, đưa người nghe vào con đường ký ức theo 4 mùa. Với giai điệu bắt tai cùng ca từ sâu sắc, Still life nhanh chóng càn quét tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến.

Sistar hội ngộ trên chương trình Yoo Hee Yeol's sketchbook

Khi Sistar tuyên bố tan rã vào năm 2017, cộng đồng Kpop đã không khỏi bất ngờ và hụt hẫng. Tuy nhiên, các thành viên vẫn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống đời thường. Họ thường xuyên ủng hộ các sản phẩm solo của nhau và thậm chí còn hợp tác song ca. Gần đây, các cô gái Touch my body đã có màn hội ngộ trong tập cuối cùng của Yoo Hee Yeol's sketchbook và biểu diễn các bản hit lớn nhất sự nghiệp của họ.





Kara kỷ niệm 15 năm thành lập

Một nhóm nữ khác cũng kỷ niệm 15 năm thành lập trong năm nay không ai khác chính là Kara. Tất cả 5 thành viên cũ đã gặp lại nhau để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. Trưởng nhóm Park Gyuri viết một lời nhắn chân thành để chú thích cho bức ảnh ăn mừng của nhóm và không quên gắn thẻ thành viên quá cố Goo Hara. Khoảnh khắc đẹp này của nhóm nhạc Mister đã chứng minh được tình đoàn kết bền chặt sẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Sân khấu gây sốt của 2PM

Năm 2020, ca khúc My house vốn được ra mắt từ năm 2015 của 2PM bất ngờ gây sốt làng nhạc Hàn sau 5 năm phát hành. Sự kiện này đã đưa bài hát trở lại các bảng xếp hạng và thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ mới cho nhóm nhạc ra mắt năm 2008. Để đáp lại tình cảm của khán giả, JYP Entertainment đã phát hành những cảnh quay chưa từng được công bố của ca khúc. Không chỉ vậy, vào năm ngoái, 2PM một lần nữa biểu diễn trực tiếp bản hit “nở muộn” này trên kênh YouTube MMTG, đưa người hâm mộ quay về quá khứ tươi đẹp. Nhóm cũng có màn tái xuất với Make it sau gần 5 năm vắng bóng.

Cuộc gặp gỡ đầy hoài niệm của After School

Nói về việc gợi nhớ lại những viên ngọc cũ của Kpop, MMTG luôn làm rất tốt. Tháng 6.2021, After School đã có mặt trong danh sách khách mời của chương trình. Các thành viên Jung Ah, Jooyeon, Bekah, Raina và Kahi đã cùng nhau trò chuyện với MC và biểu diễn các bản hit lớn nhất của họ như Bang! và Diva. Ngay lập tức, sân khấu tái hợp huyền thoại này đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ không khỏi bồi hồi nhớ về nhóm nhạc After School đầy quyến rũ và tài năng một thời.

Lần trở lại đầu tiên của T-ara kể từ năm 2018

T-ara đã mang đến người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong dịp kỷ niệm 12 năm ra mắt vào năm 2021. Trên thực tế, các thành viên đã thông báo thông qua chương trình phát sóng trực tiếp rằng họ sẽ trở lại sau 4 năm gián đoạn. Album lần này chứa đựng sự chân thành của T-ara. Nhóm mong muốn trở thành ca sĩ của chính mình một lần nữa và tự hào gửi tình cảm sâu sắc nhất đến những người hâm mộ đã gắn bó suốt 12 năm sự nghiệp.