SNSD tái hợp mừng kỷ niệm 17 năm ra mắt

Năm 2007, SNSD lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ âm nhạc thế giới với bài hát mở đường Into The New World. Ca khúc nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả và trở thành bản hit lớn nhất nhì sự nghiệp SNSD. Đến hiện tại, Into The New World vẫn được gọi là "thánh ca" của Kpop, bởi nhóm nữ nào trước khi debut cũng đều phải thuộc nằm lòng bài hát này.



Tình bạn thân thiết kéo dài gần 2 thập kỷ của SNSD là điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ INSTAGRAM SOOYOUNGCHOI

Ở những năm đỉnh cao sự nghiệp, SNSD đã gặt hái được nhiều thành công vang dội và tạo ra nhiều kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", mở ra một thời đại nhóm nữ "lên ngôi" và đưa tên tuổi vượt xa biên giới châu Á. Mặc dù thời điểm hiện tại mỗi thành viên đều đang theo đuổi sự nghiệp riêng nhưng họ vẫn tiếp tục đoàn tụ trong những dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm nhóm.



SNSD được ví như những cô tiên xinh đẹp với trang phục màu trắng tinh khôi INSTAGRAM SOOYOUNGCHOI

Đúng thời khắc đầu tiên chuyển sang ngày 5.8 (theo giờ Hàn Quốc), Yuri đã đăng tải vlog tụ họp cùng các thành viên SNSD để ăn mừng sinh nhật Tiffany, đồng thời kỷ niệm 17 năm nhóm ra mắt. Khán giả Kpop nói chung và SONE (cộng đồng người hâm mộ SNSD) nói riêng đã vô cùng thích thú và phấn khích trước thông tin này.

Dù chỉ với những bức ảnh kỷ niệm 17 năm ra mắt nhưng 8 thành viên SNSD đã khiến mạng xã hội "nổ tung" INSTAGRAM SOOYOUNGCHOI

Trong các tấm ảnh được công bố sau đó, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của 1 thành viên, đó là Sunny. Được biệt Sunny đang ở Mỹ cùng gia đình nên không thể hội ngộ cùng các chị em. 7 cô gái còn lại diện đồ đồng điệu theo tông màu trắng, gương mặt tươi cười rạng rỡ và ai cũng khiến công chúng phải bất ngờ vì vẻ xinh đẹp trẻ trung bất chấp thời gian.



Fan xúc động vì các cô gái luôn giữ thói quen tụ họp và dành thời gian cho nhau trong những dịp đặc biệt INSTAGRAM SOOYOUNGCHOI

Tuy nhiên, dù không thể trực tiếp chung vui với các thành viên nhưng Sunny vẫn xuất hiện theo 1 cách rất riêng và vô cùng độc đáo. Hình ảnh Sunny với mái tóc màu đỏ rực rỡ được hội chị em ghép vào bức ảnh chung của nhóm một cách không thể "thần kỳ" hơn. Tình cảm khăng khít, sự vui vẻ hài hước và những pha trêu chọc "lầy lội" là điều không hiếm thấy ở SNSD.