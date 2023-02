Số cuộc tấn công mạng tăng 25,6%

Cụ thể, số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 1 là 1.234 cuộc, tăng 252 cuộc so với tháng 12.2022 (là 982 cuộc). Riêng tuần nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ 20 - 26.1, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo tới 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với 1 tuần trước nghỉ tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do khoảng thời gian nghỉ tết Nguyên đán, các nhóm tội phạm mạng thường gia tăng hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân, tổ chức.

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam vẫn là điểm đáng lưu ý. Trong năm 2022, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, gồm: 3.930 cuộc tấn công lừa đảo, 1.524 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 5.759 cuộc tấn công cài mã độc.



Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo về tấn công mạng, song vẫn còn rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa quan tâm xử lý hoặc cập nhật bản vá lỗ hổng để giảm thiểu rủi ro.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, Bộ TT-TT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh; tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.