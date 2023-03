Sở GD-ĐT TP.HCM giải thích gì về những thông tin nóng phụ huynh đang quan tâm?

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời về những thông tin nóng THÀNH NHÂN

Trong tuần này, tại TP.HCM xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, dụ dỗ học sinh ở cổng trường với việc kẻ xấu tiếp cận học sinh và nói: "Ba con bị tai nạn, chú là bạn của ba, chú chở đến bệnh viện".

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh, ông Hồ Tấn Minh cho biết 100% trường học đã thực hiện ký kết đảm bảo an toàn trật tự xã hội với công an địa phương. Trong quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục và công an thì trong cổng trường là trách nhiệm của nhà trường, ngoài cổng trường là trách nhiệm của công an địa phương. Tuy nhiên, nhà trường phải có trách nhiệm tổ chức an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong giờ cao điểm và phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện.

Cũng theo ông Minh, trong thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT liên tục nhắc nhở các trường tạo kênh liên lạc thông suốt với phụ huynh học sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt trước cổng trường. Vào giờ cao điểm, tan học, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường tiếp tục sắp xếp bố trí lệch ca, lệch giờ và phối hợp với công an địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, ngành giáo dục đã có văn bản hướng dẫn và có các lớp tập huấn về công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học. Sở GD-ĐT chỉ đạo nhà trường tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền với phụ huynh, học sinh về tác hại của hàng rong xung nhà trường nhưng vẫn còn một số bộ phận phụ huynh học sinh còn sử dụng, còn có trường vẫn tồn tại hàng rong ở cổng trường…

Liên quan đến sự việc giáo viên bị "ép" huy động học sinh tham quan, xét thi đua của Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện hóc Môn) mà Báo Thanh Niên vừa phản ánh, ông Hồ Tấn Minh cho biết cách thực hiện của trường này chưa đúng và đã tạm dừng để kiểm điểm, rà soát lại việc tổ chức. Đồng thời, ngành giáo dục sẽ rà soát và chấn chỉnh lại công tác tổ chức thực hiện hoạt động ngoại khóa trong thời gian tới.

Theo ông Minh, hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm ngoại khóa là cần thiết nhằm hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.



Các trường có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hình thức, quy mô trong lớp, ngoài lớp, ngoài nhà trường. Nhà trường phải xây dựng được kế hoạch tổ chức các hoạt động này và thực hiện theo hướng dẫn của phòng GD-ĐT cấp quận, huyện nếu là trường tiểu học, THCS; theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT nếu là trường THPT. Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có các văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phù hợp cho từng cấp học tiểu học, trung học. Nhà trường tổ chức trên tinh thần tự nguyện và có các phương án hỗ trợ học sinh tham gia hoặc không thể tham gia.