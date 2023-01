Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì trước việc 9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do?

Sáng 18.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu, Hội đồng liên tịch, 9 giáo viên bị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó của Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) để nắm bắt tình hình cụ thể về sự việc diễn ra tại trường này.

Liên quan đến những phản ánh và bức xúc của 9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do của Trường THPT Lương Văn Can mà Báo Thanh Niên đã đăng tải, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, đại diện Đảng ủy Sở GD-ĐT đã làm việc với ban giám hiệu, chủ tịch Công đoàn của trường và các giáo viên liên quan.

Trực tiếp thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can cùng những giáo viên có liên quan để lắng nghe hết ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của giáo viên cũng như giải trình của Ban giám hiệu về việc phân công nhiệm vụ trong nhà trường.

"Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ giải quyết sự việc theo đúng quy định về công tác nhân sự", ông Minh cho hay.

Theo thông tin do giáo viên cung cấp, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã nói với những giáo viên bức xúc vì bị miễn nhiệm không rõ lý do rằng: “Các thầy cô về ăn tết, Sở sẽ làm việc và trả lời”. Được biết, hôm nay (18.1) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.





Buổi làm việc giữa đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM và Trường THPT Lương Văn Can diễn ra sau khi Báo Thanh Niên ngày 17.1 đăng bài viết 9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do: Hiệu trưởng giải thích ra sao? Bài viết nêu rõ những phản ánh và bức xúc của các giáo viên bị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn mà không có lý do chính đáng.

Về phía ban giám hiệu, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, giải thích những giáo viên trên bị miễn nhiệm vì trong thời gian học kỳ 1 vừa qua đã có những biểu hiện không gương mẫu, thiếu trung thực trong công tác.

Theo ông Sĩ, các thành viên trong Hội đồng liên tịch có biểu hiện tạo nhóm, tẩy chay các giáo viên trong Hội đồng liên tịch nhà trường không cùng nhóm, lôi kéo những thành viên khác, giáo viên trẻ tạo sự chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ.

Không đồng tình trước lời giải thích này, một số tổ trưởng, tổ phó bị miễn nhiệm yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can cung cấp bằng chứng khi cho rằng 9 giáo viên kể trên “lôi kéo các thành viên khác, biểu hiện rõ sự chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ".