Sở GTVT Quảng Trị tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe

Ngày 6.2, thông tin từ Sở GTVT Quảng Trị cho biết, sau thời gian tạm ngừng nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do lỗi phần mềm, đến nay người dân đã có thể nộp hồ sơ trở lại sau khi lỗi đã được khắc phục.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ẢNH: B.H

Theo ghi nhận, từ 7 giờ 30 sáng nay (6.2), tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở GTVT đã tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại bằng lái xe.

Ông Trần Trung Thông, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi được sự hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục kỹ thuật của Cục Đường bộ Việt Nam, vào chiều 5.2 đã xử lý khắc phục được các lỗi hệ thống phần mềm in giấy phép lái xe.

"Ban đầu bị lỗi phần mềm, phần mềm được nâng cấp rồi thì bị sang phần in. Cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam đã hướng dẫn từ xa để hỗ trợ khắc phục, chiều 5.2 thì khắc phục hoàn toàn nên chúng tôi đã thông báo tiếp nhận hồ sơ trở lại", ông Thông nói.

Trước đó Thanh Niên đã thông tin, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xác nhận, từ ngày 3.2 đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe với lý do bị lỗi ở hệ thống phần mềm quản lý.

Cụ thể, do lỗi phần mềm quản lý, khi chọn in bằng lái xe có thời hạn thì phần mềm lại in ra bằng lái không có thời hạn và ngược lại. Thêm lỗi khác là khi chọn in 1 bằng lái xe hạng A thì lại in ra cả bằng lái ô tô và không có thời hạn; khi chọn in đổi bằng lái xe C1 thì lại ra kết quả bằng lái xe hạng B. Sau khi phát hiện các lỗi trên, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trực tiếp liên hệ Cục Đường bộ Việt Nam để xử lý.