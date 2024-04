Sở hữu căn hộ cao cấp Astral City với loạt chính sách hấp dẫn

Astral City tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công

Toạ lạc "quỹ đất vàng" ngay mặt tiền Quốc lộ 13, Astral City là dự án tiên phong khởi tạo và nâng tầm chuẩn sống mới cho một khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp lớn nhất tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô 3,7ha với 8 tòa tháp 40 tầng, 3 tầng hầm, 4 tầng trung tâm thương mại và Officetel, gần 5.000 căn hộ cùng các giá trị mỹ quan và loạt tiện ích vượt trội mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo.

Astral City đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Trở lại thị trường từ cuối năm 2023, Astral City nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với tiến độ xây dựng ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành đổ sàn bê tông cho tầng 13 của tháp The Rigel (A3), tầng 12 của tháp The Sirius (A4), tầng 4 của tháp The Gemini (A2) và tầng 3 của tháp The Orion (B1). Ngoài ra, phần hầm chung của phân khu A cũng đang được tập trung hoàn thiện.

Đại diện Tổng thầu Central cho biết: "Từ khi tái khởi công xây dựng đến nay, anh em công nhân luôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư để bàn giao sản phẩm cho khách hàng theo đúng cam kết. Bên cạnh đó, chúng tôi đề cao việc định kỳ triển khai công tác kiểm tra an toàn thiết bị, kiểm định chất lượng công trình, xác nhận tất cả đều đạt chuẩn, đủ điều kiện để triển khai xây dựng theo quy chuẩn quốc tế".

Công nhân triển khai đổ bê tông xuyên đêm

Astral City là dự án trọng điểm được chủ đầu tư chú trọng phát triển trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Bằng việc triển khai thi công ổn định, Astral City đang từng bước chứng minh là dự án đáng tin cậy và tiềm năng, mang đến những giá trị sở hữu lâu dài và bền vững cho khách hàng. Đồng thời, dự án mang hy vọng trở thành điểm sáng có tính bước ngoặt giúp phục hồi thị trường bất động sản Bình Dương.

Nổi bật với chính sách thanh toán hấp dẫn

Từ cuối tháng 7.2023, Astral City đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận với Thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chính thức ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Công trường Astral City nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Astral City vừa tung ra thị trường một loạt sản phẩm mới toanh với chính sách thanh toán hấp dẫn. Theo đó, ngoài việc chi trả với mức giá khởi điểm thấp, khách hàng được hỗ trợ phương án tài chính với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, thanh toán giãn cách đến 48 tháng. Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ tại thời điểm này được hưởng tổng mức chiết khấu đến 11% cùng gói quà tặng nội thất trị giá lên đến 160 triệu đồng khi ký kết hợp đồng mua bán thành công.

Đặc biệt, chính sách sở hữu căn hộ chỉ với 5% đang thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư bất động sản. Ông Vũ Minh Anh, một khách hàng đang tìm mua căn hộ tại Bình Dương cho biết: "Tôi cho rằng một dự án có vị trí đẹp và sở hữu pháp lý hoàn chỉnh như Astral City hiện không còn nhiều trên địa bàn Bình Dương. Bên cạnh việc an tâm đầu tư vào dự án đã hoàn thiện pháp lý, thì việc chỉ thanh toán 5% là có thể sở hữu căn hộ, tiến hành ký kết hợp đồng mua bán giúp tôi yên tâm hơn".

Quy mô của dự án Astral City

Với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách thanh toán phù hợp, Astral City xứng đáng là lựa chọn lý tưởng để đầu tư cho một cuộc sống tiện nghi và an toàn. Sự trở lại của Astral City lần này cũng hứa hẹn một tương lai khởi sắc hơn cho thị trường bất động sản Bình Dương trong thời gian tới.

Hiện nhà mẫu dự án Astral City tọa lạc tại tòa nhà Leman Luxury đang mở cửa chào đón quý khách hàng đến tham quan và tìm hiểu thêm nhiều thông tin về dự án. Với quy mô lên đến 1.200m2 cùng phong cách thiết kế hiện đại và tỉ mỉ theo chuẩn 5 sao gồm nhiều khu vực, nhà mẫu Astral City hứa hẹn mang lại cho khách hàng trải nghiệm tổng quan nhất về các loại căn hộ tại dự án cùng các chính sách hấp dẫn dành cho những chủ nhân đẳng cấp.