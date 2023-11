Sở hữu căn hộ đa tiện ích, trung tâm thành phố, thanh toán chỉ 1%/tháng

"Cuộc đua chính sách" làm nóng thị trường căn hộ

Theo bản tin thị trường bất động sản nhà ở TP. HCM và vùng phụ cận tháng 10.2023 (của DKRA), Bình Dương đang dẫn đầu về nguồn cung mới, chiếm ⅔ tổng số căn hộ mở bán. Phân khúc căn hộ hạng B chiếm 55% nguồn cung và 72% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường, tập trung tại khu vực TP.Dĩ An và TP.Thủ Dầu Một.

Hầu hết các chủ đầu tư đều tung những chính sách thực, đáp ứng nhu cầu ở của phần lớn khách hàng quan tâm. Trong đó, được nhóm môi giới đánh giá có chính sách "tốt thật sự" và dẫn đầu thị trường Bình Dương phải kể đến Vạn Xuân Group và dự án tiêu điểm Happy One Central.

Chính sách chưa tiền lệ với giỏ hàng mới của Happy One Central là điểm thu hút khách mua ở lẫn nhà đầu tư

Chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, khách mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 240 triệu đồng tương đương khoảng 10% là có thể nhận nhà ở ngay. Ngân hàng hỗ trợ đến 70% và chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Phần còn lại, khách hàng chỉ phải đóng 1%/mỗi tháng. Có thể nói đây là giải pháp thiết thực trong bối cảnh nhiều khách hàng có nhu cầu về nhà ở nhưng tình hình kinh tế, tiêu dùng… nói chung chưa phục hồi đều.

Không chỉ vậy, với chính sách "booking 19 triệu, cọc 0 đồng", khách hàng còn được tặng ngay 1 triệu đồng khi đặt chỗ và khi xác định chuyển cọc, nhận thêm 30 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Đồng thời, tất cả các khách hàng giao dịch thành công còn có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng để sở hữu xe ô tô Vinfast VF5 Plus - một trong những dòng xe điện đang được nhiều gia đình yêu thích cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Sở hữu căn hộ trung tâm, thanh toán 1%/tháng

Happy One Central không chỉ được các môi giới giàu kinh nghiệm đánh giá cao về chính sách mà tiến độ xây dựng nhanh chóng, mức độ đầu tư và số lượng tiện ích cũng hàng đầu nhóm căn hộ tại Bình Dương. Với sự đa dạng của 68 tiện ích, Happy One Central đáp ứng nhu cầu đa tầng của cư dân ngay chính trong khuôn viên sống khu căn hộ. Chẳng hạn như: hồ bơi vô cực, "rạp phim" trên không, cầu kính trên không cao gần 146m - điểm check in thú vị và là biểu tượng đầy tự hào của mỗi cư dân khi nhắc đến…

Hình ảnh thực tế của cầu kính trên không cao gần 146m

Đặc biệt, với vị trí ngay trung tâm Thủ Dầu Một, Happy One Central còn là điểm "hẹn" lý tưởng phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực… ngay tại khu thương mại sầm uất bậc nhất khu vực.

Phối cảnh mới nhất về một góc nhìn tại khu thương mại mặt tiền dự án

Đặc biệt, ngày 3.12 này, ngay tại công trường dự án Happy One Central Vạn Xuân Group sẽ tổ chức sự kiện khai trương văn phòng bán hàng, căn hộ mẫu cũng như tiện ích tiêu biểu - phòng tập golf 3D với chủ đề "The Journey of Happiness".

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của hoạt động tham quan trực tiếp dự án, căn hộ thật, tiện ích tiêu biểu được tổ chức hàng tuần.