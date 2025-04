Sở hữu căn hộ The Gió Riverside với mức giá chỉ từ 40 triệu đồng/m²

Cơ hội lớn cho người trẻ

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho thấy, trong quý 1/2025, phân khúc căn hộ tại TP.HCM tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới, đạt gần 120 triệu đồng/m², tăng 28% so với quý trước và tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Chuyên gia nhận định, nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang đã kéo mặt bằng giá bình quân thị trường tăng đột biến. Trong đó, khu Đông vẫn là điểm nóng của thị trường căn hộ khi tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ nguồn cung toàn thị trường.

Giữa cuộc chạy đua về giá, The Gió Riverside là dự án hiếm hoi tại khu Đông sở hữu mức giá đi sát nhu cầu thực chỉ từ 40 triệu đồng/m². So sánh với ngưỡng giá trung bình của quý 1/2025, mức giá này chỉ bằng 1/3 - thuộc top tốt nhất thị trường hiện nay.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Đại diện An Gia nhận định, nguồn cung căn hộ với mức giá từ 40-50 triệu đồng/m² luôn là phân khúc được người mua nhà quan tâm, đặc biệt là các gia đình trẻ. Tuy nhiên, nguồn cung thị trường hiện nay chỉ tập trung chủ yếu ở phân khúc hạng sang, trong khi căn hộ vừa túi tiền đang ngày càng khan hiếm.

"Việc ưu tiên nhà ở cho người trẻ, đặc biệt ở nhóm 30-35 tuổi là chiến lược cốt lõi của An Gia nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng, có tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động và đang gia tăng. Do đó, công ty chú trọng phát triển các sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Điều này lý giải vì sao, các căn hộ The Gió Riverside với mức giá chỉ từ 40 triệu đồng/m² đang tạo nên sức hút lớn trên thị trường địa ốc chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Thanh toán 30% nhận nhà

Đồng hành cùng người trẻ an cư tại The Gió Riverside, chủ đầu tư An Gia ban hành chính sách thanh toán trước 10%, sau đó thanh toán theo tiến độ 5% mỗi đợt 2 tháng đến đủ 30% nhận nhà.

Không gian sống tại căn hộ The Gió Riverside

Tính toán trên căn hộ 65m² có mức giá từ 2,6 tỉ đồng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn khoảng 780 triệu đồng đến quý 1/2026 là có thể sở hữu căn hộ The Gió Riverside. Khoản còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng.

Chính sách giúp người mua dễ dàng phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi cho nhiều hạng mục đầu tư nhờ tiến độ thanh toán "nhỏ giọt" cùng chương trình hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất.

Mặt khác, theo chuyên gia, hiện các ngân hàng đang đồng loạt tung gói vay ưu đãi hỗ trợ người trẻ mua nhà với mức lãi suất từ 3,5-5%/năm. Đây là cơ hội lớn để người trẻ, nhà đầu tư nhanh chóng gia nhập thị trường nếu tận dụng các gói vay của ngân hàng cùng ưu đãi từ chủ đầu tư.

"Nếu khách hàng tích lũy đủ tiền mới mua nhà thì rất khó vì thu nhập tăng không kịp giá nhà. Trong khi đó, lãi suất cho vay mua căn hộ đang ở mức tốt, các chủ đầu tư cũng chú trọng thiết kế các chính sách thanh toán phù hợp, tạo điều kiện cho người mua sử dụng đòn bẩy tài chính", chuyên gia nhận định.

Thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1%, kéo dài 30 tháng

Ngoài chính sách trên, An Gia cũng ban hành chính sách thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1% trong vòng 30 tháng, đến đủ 50% nhận nhà.

Phối cảnh khu vui chơi nước trẻ em trên tầng 40

Chính sách giúp người mua căn hộ The Gió Riverside không cần huy động ngay một khoản tài chính lớn. Thay vào đó, khách hàng có thể từng bước tiếp cận tài sản có giá trị với mức thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1% trong thời gian lên tới 2,5 năm. Đây là phương án phù hợp cho những người có thu nhập ổn định hàng tháng, giúp giảm thiểu áp lực thanh toán, đồng thời duy trì khả năng xoay vòng vốn cá nhân.

Với nhà đầu tư, việc "giữ chỗ" tài sản tốt với mức đầu tư ban đầu thấp là một lợi thế, nhất là trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại. Chỉ cần hoàn tất 50% giá trị hợp đồng, khách hàng đã có thể nhận bàn giao nhà vào năm 2027 để khai thác hoặc cho thuê, đồng thời linh hoạt lựa chọn phương án thanh toán phần còn lại hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng.

"Các chính sách thanh toán không chỉ tạo điều kiện để người mua dễ sở hữu căn hộ The Gió Riverside, mà còn gia tăng khả năng sinh lời dài hạn, nhất là khi dự án tọa lạc tại tâm điểm kết nối của khu Đông TP.HCM với hạ tầng hoàn thiện", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, The Gió Riverside sở hữu lợi thế kết nối nhờ liền kề nút giao Tân Vạn, trục xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3… Xung quanh dự án tập hợp các tiện ích như bến xe Miền Đông mới, AEON Mall Biên Hòa.

