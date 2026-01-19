Sở hữu nhà liền tay tại Van Phuc City với siêu ưu đãi lên đến 28%

Van Phuc City tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, TP.HCM

Siêu ưu đãi 28% - Cú hích tài chính hiếm có trên thị trường

Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường bất động sản gần như không xuất hiện những chính sách đủ mạnh để tạo ra một bước ngoặt thực sự trong quyết định mua nhà của khách hàng. Chính vì vậy, siêu ưu đãi lên đến 28% mà Van Phuc Group đang triển khai tại Van Phuc City được nhìn nhận như một cú hích tài chính phá vỡ mọi kỷ lục, hiếm thấy trong bối cảnh hiện tại.

Con số 28% không chỉ đơn thuần là mức ưu đãi mà là sự "tái cấu trúc" bài toán tài chính của khách hàng. Khi chi phí sở hữu được tối ưu ngay từ đầu, khoảng cách giữa giá trị bất động sản cao cấp và khả năng tiếp cận của khách hàng được rút ngắn đáng kể. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giúp chính sách này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường.

Sở hữu liền tay nhà phố, shophouse tại Van Phuc City với ưu đãi lên đến 28%

Điều làm nên sức nặng của chính sách 28% chính ở việc giá trị được chọn lọc và độ tin cậy 100%. Ưu đãi được áp dụng cho các dòng sản phẩm nhà phố và shophouse đã hình thành trong đại đô thị Van Phuc City, nơi hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân đã hiện hữu. Điều này giúp khách hàng có thể sở hữu và khai thác sử dụng ngay. Do đó chính sách ưu đãi 28% giúp khách hàng tối ưu biên lợi nhuận vượt trội và gia tăng giá trị tài sản về dài hạn.

Sở hữu nhà tại Van Phuc City: Một tài sản - Ba giá trị

Tại Van Phuc City, mỗi căn nhà phố hay shophouse được định vị như một tài sản đa giá trị, đồng thời đáp ứng trọn vẹn ba mục tiêu quan trọng: an cư chất lượng, đầu tư an toàn và khai thác cho thuê hiệu quả.

Trước hết là giá trị an cư, Van Phuc City không được phát triển như một khu nhà ở đơn lẻ, mà là một đại đô thị quy hoạch đồng bộ. Tại đây, mọi tiện ích phục vụ đời sống cư dân đã sẵn sàng: công viên, không gian xanh, giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và hệ thống an ninh khép kín. Cư dân không chỉ "ở" mà sống trọn vẹn trong một môi trường văn minh, hiện đại và có cộng đồng hiện hữu.

Các sản phẩm tại Van Phuc City đáp ứng 3 yếu tố: Ở - Kinh doanh - Cho thuê

Song song đó, giá trị đầu tư của nhà phố và shophouse tại Van Phuc City đến từ nền tảng quy hoạch dài hạn và tầm nhìn phát triển nhất quán của chủ đầu tư Van Phuc Group. Bất động sản nằm trong một đại đô thị lớn, có cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh luôn duy trì được sức hút ổn định trên thị trường. Đây là yếu tố then chốt giúp tài sản không bị phụ thuộc vào biến động ngắn hạn mà tăng trưởng theo nhịp phát triển chung của thị trường.

Đặc biệt, khả năng khai thác cho thuê và kinh doanh là lợi thế nổi bật của các sản phẩm tại Van Phuc City. Các tuyến phố thương mại, shophouse nằm trên trục đường lớn, gần công viên, khu vui chơi, phố đi bộ và các điểm tổ chức sự kiện, luôn duy trì mật độ cư dân và khách tham quan cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, mở văn phòng, showroom hoặc cho thuê, mang lại dòng tiền ổn định và bền vững.

Sự cộng hưởng của ba giá trị: ở thật, khai thác thật và tích lũy thật chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho nhà phố, shophouse tại Van Phuc City.

Diamond Sky - Mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái Van Phuc City

Sự xuất hiện của phân khu cao tầng Diamond Sky không phải là một bước đi ngẫu nhiên mà là mảnh ghép chiến lược tất yếu trong hệ sinh thái Van Phuc City. Diamond Sky mở ra lựa chọn căn hộ cao tầng hiện đại dành cho nhóm khách hàng cao cấp.

Siêu phẩm căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại tại Van Phuc City

Giá trị của Diamond Sky càng được củng cố khi tọa lạc ngay trung tâm Van Phuc City - đại đô thị sở hữu vị trí hiếm có tại mặt tiền Quốc lộ 13, kết nối trực tiếp với đại lộ Phạm Văn Đồng và điểm dừng Metro 3B. Từ đây chỉ mất khoảng 10 phút để di đến trung tâm quận 1 cũ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến thời điểm hiện tại, Diamond Sky đã hoàn thành toàn bộ hệ thống cọc, chính thức bước vào giai đoạn thi công phần hầm và dự kiến nghiệm thu toàn bộ hạng mục hầm móng trong Quý 1/2026. Đây là cột mốc quan trọng tạo nền tảng vững chắc để Diamond Sky sẵn sàng bước vào giai đoạn kinh doanh trong thời gian tới.