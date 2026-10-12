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    So kè lưỡng đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

    So kè lưỡng đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

    La Vi - Thụy Miên
    Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3.11 đang mang tín hiệu tích cực cho đảng Dân chủ và đặt phe Cộng hòa trước nguy cơ phải ngược dòng.

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