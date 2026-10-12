So kè lưỡng đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tin liên quan Lời hứa hào phóng của ông Trump với cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳPhát biểu trong ngày khai mạc đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở TP.Dallas (bang Texas) hôm 9.9 nhằm vận động cho bầu cử giữa kỳ sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấp tiền cho người dân Mỹ nếu đảng của ông tiếp tục giữ quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề bầu cử bầu cử Mỹ đảng Cộng hòa Đảng dân chủ
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