So kè lưỡng đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3.11 đang mang tín hiệu tích cực cho đảng Dân chủ và đặt phe Cộng hòa trước nguy cơ phải ngược dòng.