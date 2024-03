Sở KH-ĐT Vĩnh Long báo cáo về gói thầu thiết bị y tế gần 25 tỉ đồng

Thực hiện đúng luật

Ngày 28.3, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho hay, Sở KH-ĐT Vĩnh Long vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về những "lùm xùm" quanh gói thầu thiết bị y tế gần 25 tỉ đồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.



Trước đó, một số thông tin phản ánh vì sao gói thầu thiết bị y tế gần 25 tỉ đồng trên chỉ có Công ty TNHH Phát triển Nguyên Phương (gọi tắt là Công ty Nguyên Phương, địa chỉ tại TP.HCM) đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật còn các công ty khác bị loại; tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu thấp. Đặc biệt nhiều trang thiết bị trúng thầu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long được cho là có giá cao hơn so với một số địa phương khác.

Ngày 14.3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn giao Giám đốc Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp cùng Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (chủ đầu tư dự án) kiểm tra, làm rõ và báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vụ việc.

Hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long có giá cao hơn một số nơi mua trước đó do khác về năm sản xuất và cấu hình, trang bị đi kèm ĐÌNH TUYỂN

Báo cáo của Sở KH-ĐT Vĩnh Long, khẳng định công tác triển khai và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Liên quan đến thông tin phản ánh gói thầu có giá trị gần 25 tỉ đồng, có 3 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu nhưng chỉ có Công ty Nguyên Phương lọt vào danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được xem xét, xếp hạng và trúng thầu sát giá; tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,2%. Sở KH-ĐT Vĩnh Long cho rằng phản ánh không phù hợp vì đây là đấu thầu chứ không phải đấu giá. Do đó, quy trình thực hiện phải đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham dự thầu phải hợp lệ, đáp ứng các điều kiện tiên quyết; yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; các yêu cầu về mặt kỹ thuật theo quy định thì mới được xem xét đánh giá về mặt tài chính; hồ sơ dự thầu có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt thì mới được xét trúng thầu.

Báo cáo của Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long gửi Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã làm đúng theo các quy định của pháp luật về đấu thầu NAM LONG

Đặc biệt, trong quá trình triển khai và tổ chức lựa chọn nhà thầu, các vấn đề liên quan đến hồ sơ mời thầu đã được công khai, minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bất cứ nhà thầu nào cũng có thể tham gia. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu cũng như công bố thông tin hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính đã được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và không nhận bất cứ kiến nghị, khiếu nại nào từ phía các nhà thầu tham dự.

Cạnh đó, giá gói thầu đã được công khai nên việc các nhà thầu dự thầu chào giá như thế nào là quyền của các nhà thầu, chủ đầu tư không có quyền can thiệp mà chỉ căn cứ theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện. Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất và không vượt giá gói thầu được duyệt thì được xét, quyết định trúng thầu.

Chênh lệch giá do khác cấu hình, năm sản xuất

Liên quan đến phản ánh một số thiết bị trúng thầu tại gói thầu gần 25 tỉ đồng của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long có giá cao hơn các địa phương đơn vị khác, Sở KH-ĐT Vĩnh Long cho rằng: Chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo thông tư số 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Chủ đầu tư cũng đã ký hợp đồng với công ty thẩm định giá để tư vấn định giá cho các thiết bị của gói thầu, giá của tất cả các thiết bị thuộc gói thầu nêu trên đều thấp hơn giá niêm yết/kê khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.

Máy hấp nhiệt độ thấp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long model là VPRO MAX 2, thể tích 136 lít khác hoàn toàn khi so với máy model là VPRO 60, thể tích chỉ 60 lít dẫn tới giá chênh lệch ĐÌNH TUYỂN

Cụ thể, một số thiết bị như hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng (Nhật, Ep 6000+ED-580XT, Fujifilm), máy hấp nhiệt độ thấp (Mexico, VPRO MAX 2, STERIS – MỸ), máy rửa màng lọc thận, đèn điều trị vàng da Công ty Nguyên Phương trúng thầu cung cấp có giá cao hơn một số bệnh viện khác đã mua trước đó là do có sự khác nhau về cấu hình và năm sản xuất. Chẳng hạn như máy hấp nhiệt độ thấp của bệnh viện là model là VPRO MAX 2 có thể tích 136 lít sẽ khác hoàn toàn nếu so với máy model là VPRO 60 và thể tích chỉ 60 lít. Do đó giá cũng có sự khác biệt.

Riêng về nội dung cho rằng công ty trúng thầu từng bị cấm thầu 3 năm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhưng vẫn trúng thầu y tế tại Vĩnh Long, Sở KH-ĐT cho rằng: Quyết định của UBND tỉnh Bến Tre chỉ cấm Công ty Nguyên Phương tham gia đấu thầu 3 năm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hơn nữa thời điểm doanh nghiệp này tham gia gói thầu tại Vĩnh Long quyết định phạt của tỉnh Bến Tre cũng đã hết hiệu lực. Do vậy, việc xem xét, đánh giá và quyết định phê duyệt Công ty Nguyên Phương trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long là đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.