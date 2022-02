Số lượng mối đe dọa trực tuyến tại Việt Nam đang giảm

Cụ thể, trong năm 2021, Kaspersky phát hiện và chặn tổng cộng 63.482.728 vụ tấn công mạng khác nhau lây lan qua internet trên máy tính người dùng thuộc KSN tại Việt Nam. Đây là con số thấp nhất trong vòng 5 năm qua, giảm 871.402 vụ so với năm 2020.

Tỷ lệ người dùng Việt Nam bị tấn công bởi các mối đe dọa từ internet trong giai đoạn này là 41,5%, tương ứng vị trí thứ 32 trên toàn cầu về số lượng các cuộc tấn công trực tuyến.

Trong khi đó, Philippines là quốc gia có số lượng người dùng bị tấn công trực tuyến cao nhất Đông Nam Á, với 51,5%, tương ứng với vị trí thứ 4 trên toàn thế giới.

Số liệu từ Kaspersky cũng cho thấy số vụ trong năm 2021 giảm đáng kể so với các năm trước, với tổng số 162.913.157 mối đe dọa liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác.





So với năm 2020, số lượng các mối đe dọa ngoại tuyến ở Việt Nam đã giảm 38,3%, từ 268.515.947 vụ. Theo báo cáo này, 56,7% người dùng Việt Nam bị tấn công bởi phần mềm độc hại lây lan, xếp thứ 31 trên toàn cầu và giảm 23 bậc so với năm trước.

Một trong những đóng góp to lớn về việc giảm số lượng các cuộc tấn công mạng vào năm 2021 là những nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra một không gian mạng an toàn.

Theo đó, hội thảo trực tuyến “An toàn thông tin trong chuyển đối số, những thách thức và cơ hội mới” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức mới đây đã xác định an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc triển khai các Trung tâm điều hành, giám sát an ninh mạng và được kết nối với hệ thống của Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC).