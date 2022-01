Sợ mất vai diễn, Jung Hae In từng che giấu chấn thương

Trước khi đạt được thành công như hiện tại, Jung Hae In từng phải nỗ lực hết mình để xây dựng sự nghiệp diễn xuất. Nam chính của Snowdropđã có những chia sẻ về khó khăn mà mình gặp phải khi còn là một tân binh.

Xuất hiện trong chương trình thực tế House on Wheels 3 của đài tvN, Jung Hae In đã tâm sự với các diễn viên khác về quá khứ vất vả của mình. Những ngày đầu mới vào nghề, ngôi sao Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi luôn lo lắng mình sẽ mất đi cơ hội diễn xuất.

Nhớ về tai nạn mà mình gặp phải khi quay Ba chàng ngự lâm, anh kể: “Tôi đã tham gia một bộ phim cổ trang lúc còn là tân binh và vô tình bị ngã ngựa. Tai nạn này đã khiến tôi bị nứt xương sống”.

Ngôi sao Prison Playbook tiếp tục: “Vì sợ rằng vai diễn sẽ bị thay thế bởi người khác. Tôi đã cố gắng che giấu chấn thương của mình”. Được biết, Ba chàng ngự lâm là tác phẩm lớn đầu tiên của Hae In và anh rất khao khát được xuất hiện trong bộ phim này. Vậy nên nam diễn viên đã chọn cách im lặng chịu đựng để không vụt mất vai diễn quan trọng.

Đến hiện tại, dù đã có chỗ đứng ổn định trong làng giải trí hơn trước, song Jung Hae In vẫn hoạt động chăm chỉ và tận tâm với nghề. “Tôi đã không ngừng làm việc trong nhiều dự án. Hơn một tháng qua, tôi không nghỉ ngơi ngày nào”, Jung Hae In bày tỏ.

Trước lời bộc bạch của hậu bối, diễn viên Reply 1988 Sung Dong Il đã đưa ra lời khuyên: “Sức khỏe là điều quan trọng. Tốt nhất là không để bản thân bị thương”.





Jung Hae In sinh năm 1988, là diễn viên triển vọng của Hàn Quốc. Anh ra mắt công chúng thông qua bộ phim Cô dâu thế kỷ (2014) của đài TV Chosun. Nhờ sự nhiệt huyết và kiên trì, Jung Hae In bắt đầu gây dựng được tên tuổi ở làng phim ảnh. Anh ghi điểm trong mắt khán giả châu Á thông qua các tác phẩm nổi tiếng như Khi nàng say giấc, Prison Playbook… Đặc biệt, với “phản ứng hóa học” bùng nổ cùng đàn chị Son Ye Jin trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, nam diễn viên đã thành công "đánh cắp" được trái tim của nhiều người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Jung Hae In cũng không ngại đổi mới và thử thách bản thân. Anh nhiều lần chứng tỏ năng lực diễn xuất qua các nhân vật khác nhau. Dù ở bất kỳ thể loại phim nào như hài hước, hành động, lãng mạn hay hồi hộp… Ngôi sao Hàn Quốc đều hoàn thành tốt vai trò của mình.

Mặt khác, Jung Hae In vừa có màn tái xuất khán giả truyền hình thông qua tác phẩm Snowdrop, đóng cặp cùng Jisoo (BlackPink).

Bất chấp những tranh cãi xung quanh kịch bản phim, diễn xuất của Jung Hae In vẫn được khán giả hết lời khen ngợi và dành nhiều tình cảm yêu mến. Snowdrop hiện đang phát sóng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh JTBC và nền tảng trực tuyến Disney+.