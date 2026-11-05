Sợ mổ, người đàn ông 67 tuổi suýt mất mạng vì áp xe tinh hoàn

Từ chối phẫu thuật, trở lại viện trong tình trạng nguy kịch

Sau hơn một tháng điều trị tình trạng viêm tinh hoàn tại một bệnh viện tuyến trung ương nhưng bệnh không thuyên giảm, người đàn ông 67 tuổi tiếp tục tìm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng để thăm khám.

Kết quả siêu âm bìu và Doppler màu cho thấy tình trạng viêm nhiễm đã tiến triển nghiêm trọng. Ranh giới giải phẫu giữa mào tinh hoàn và tinh hoàn không còn phân biệt được, trong khi nhiều ổ áp xe lớn đã hình thành, có ổ kích thước hơn 30 mm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kỳ Minh, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy tổn thương không còn đơn thuần là tình trạng viêm mà đã xuất hiện các ổ mủ, phá hủy cấu trúc mô tinh hoàn. Trước nguy cơ nhiễm trùng tiếp tục lan rộng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật để xử lý ổ áp xe. Tuy nhiên, vì lo sợ phải can thiệp dao kéo tại vùng nhạy cảm, bệnh nhân không đồng ý nhập viện mà quyết định trở về nhà tự theo dõi.

Quyết định này khiến tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nguy hiểm. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng cấp cứu. Lúc này, ổ áp xe đã vỡ, vùng bìu đau dữ dội, người bệnh sốt cao, mệt lả và huyết áp tụt sâu. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nếu ở lần thăm khám trước, bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật để kiểm soát ổ nhiễm trùng, thì khi quay trở lại, tổn thương đã tiến triển đến mức không còn khả năng bảo tồn bên tinh hoàn bị bệnh.

Các bác sĩ Khoa Ngoại phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên tổn thương nhằm loại bỏ nguồn nhiễm trùng, ngăn tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến nguy hiểm.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật

Viêm tinh hoàn, khi nào không thể tiếp tục điều trị bằng thuốc?

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kỳ Minh, viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn là tình trạng viêm nhiễm có thể diễn tiến phức tạp, đặc biệt khi hình thành ổ áp xe. Ở nam giới, bệnh có thể liên quan đến các vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu, trong đó có nhóm vi khuẩn Gram âm.

Khi nhiễm trùng còn ở giai đoạn phù hợp, người bệnh có thể được điều trị nội khoa theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu tình trạng viêm không được kiểm soát, các ổ mủ có thể hình thành, gây tổn thương và phá hủy mô tinh hoàn.

Đáng lo ngại, việc tiếp tục trì hoãn can thiệp khi đã xuất hiện áp xe lớn có thể khiến nhiễm trùng lan rộng, làm tăng nguy cơ mất tinh hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phần tinh hoàn bên bị tổn thương được cắt bỏ ra ngoài

Bác sĩ Minh khuyến cáo, trong vòng 48 - 72 giờ điều trị nội khoa, nếu người bệnh vẫn sốt, đau không giảm hoặc kết quả siêu âm cho thấy ổ áp xe tiến triển, cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá lại ngay để xem xét can thiệp ngoại khoa.

Đặc biệt, khi xuất hiện các ổ áp xe lớn, mô tinh hoàn bị phá hủy hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân, người bệnh có thể cần phẫu thuật khẩn cấp để kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Bác sĩ cũng lưu ý nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau vùng bìu. Đôi khi, sự chần chừ trước một cuộc phẫu thuật cần thiết không chỉ khiến người bệnh mất đi cơ hội bảo tồn tinh hoàn mà còn đặt tính mạng vào tình thế nguy hiểm. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.