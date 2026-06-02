Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/06/2026 11:54 GMT+7

Giao thông phức tạp, ngập nước thường xuyên khiến nhiều chủ xe cân nhắc bảo hiểm thân vỏ ô tô để giảm rủi ro tài chính và chi phí sửa chữa phát sinh.

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là gì?

Bảo hiểm thân vỏ ô tô còn gọi là bảo hiểm vật chất xe là hình thức bảo hiểm tự nguyện giúp chủ xe được bồi thường khi chiếc xe của mình gặp phải các thiệt hại về vật chất.

Phạm vi bảo vệ:

  • Tai nạn, va chạm: Chi trả khi xe bị hư hỏng do va quệt, lật, rơi hoặc các sự cố tương tự.
  • Thiên tai: Hỗ trợ bồi thường nếu xe bị ảnh hưởng bởi bão, ngập, mưa đá, động đất…
  • Cháy nổ: Được bồi thường trong trường hợp xe bị cháy hoặc phát nổ.
  • Mất trộm toàn bộ: Thanh toán khi xe bị đánh cắp cả chiếc (lưu ý: phụ tùng, đồ trên xe thường không nằm trong phạm vi bảo hiểm).
So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô - Ảnh 1.

Lợi ích thực tế: khi bảo hiểm thân vỏ phát huy giá trị

Không chỉ là con số tài chính, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô còn mang lại những giá trị vô hình nhưng thiết thực: Khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn, bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi phí sửa chữa, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính và áp lực tâm lý. Ngay cả với những va quẹt, hư hỏng nhỏ thường gặp trong quá trình di chuyển, chủ xe cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. 

So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô - Ảnh 2.

Đặc biệt, trong các trường hợp rủi ro nghiêm trọng như ngập nước dẫn đến hỏng động cơ, bảo hiểm giúp hạn chế thiệt hại tài chính lớn. Bên cạnh đó, nhiều gói bảo hiểm còn đi kèm các dịch vụ hỗ trợ như cứu hộ, giám định tổn thất và bồi thường, mang lại sự thuận tiện khi xử lý sự cố. Về bản chất, đây là giải pháp phân tán rủi ro hiệu quả, cho phép chủ xe chỉ cần chi trả một khoản phí định kỳ tương đối nhỏ để tránh những khoản chi phí sửa chữa lớn phát sinh bất ngờ.

Có nên mua bảo hiểm thân vỏ ô tô không?

Có nên mua bảo hiểm thân vỏ ô tô hay không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người. Đây vẫn là giải pháp hiệu quả để giảm gánh nặng tài chính khi xe bị va chạm hoặc hư hỏng bất ngờ.

Bảo hiểm thân vỏ thường phù hợp với xe mới, xe giá trị cao, người thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc khu vực dễ ngập nước. Với các dòng xe đã sử dụng nhiều năm, người dùng vẫn có thể cân nhắc các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và ngân sách thay vì bỏ bảo hiểm hoàn toàn. 

So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô - Ảnh 3.

Nên mua bảo hiểm thân vỏ ô tô vì chi phí sửa chữa hiện nay rất cao

Mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trên MoMo: so sánh 9 hãng, tiết kiệm từ 3 triệu đồng

Khác với cách mua bảo hiểm ô tô truyền thống - gọi điện từng hãng, chờ đại lý báo giá, không biết mình đang trả đắt hay rẻ - MoMo cho phép so sánh đồng thời giá và quyền lợi từ 9 nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trên một màn hình. 

So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô - Ảnh 4.

 Theo ghi nhận thực tế, chủ xe tiết kiệm tối thiểu 1,6 triệu, thậm chí đến 3 triệu đồng mỗi hợp đồng so với phí thị trường. MoMo đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này với những ưu điểm vượt trội:

  • So sánh đa dạng: So sánh nhanh gói bảo hiểm của 9 hãng lớn ngay trên một màn hình
  • Tối ưu chi phí: MoMo thường xuyên có các chương trình trợ giá độc quyền, giúp chủ xe tiết kiệm đến 3 triệu đồng.
  • Tốc độ kỷ lục: Toàn bộ quá trình từ chọn gói, điền thông tin đến thanh toán chỉ mất khoảng 3 phút. Không cần hẹn gặp đại lý, không cần chờ đợi.
  • Công nghệ hiện đại: Ứng dụng AI thẩm định hình ảnh xe, giúp hồ sơ của bạn được phê duyệt nhanh chóng và minh bạch.
  • Tư vấn tận tâm: Tư vấn theo nhu cầu thực tế, không chèo kéo hay gợi ý gói không cần thiết.
So sánh chi phí thực tế khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô - Ảnh 5.

Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là một khoản đầu tư thông minh cho sự an tâm. Đừng đợi đến khi sự cố xảy ra mới thấy nuối tiếc. Hãy chủ động bảo vệ xe và tài chính của bạn với một gói bảo hiểm phù hợp. Và đừng quên, bạn luôn có thể tìm thấy giải pháp bảo hiểm thân vỏ tối ưu, tiết kiệm nhất ngay trên ứng dụng hoặc website của MoMo chỉ với vài thao tác chạm.

Khám phá thêm chủ đề

mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô MoMo cho phép so sánh đồng thời giá và quyền lợi Mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô trên MoMo MOMO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận