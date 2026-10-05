So sánh top 10 thị trường khách quốc tế dẫn đầu Việt Nam và Thái Lan

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm nay.

Cụ thể, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Tiếp theo sau là Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964.000 lượt; Mỹ đứng thứ năm với 764.000 lượt. Các vị trí còn lại trong top 10 có Campuchia 688.000 lượt, Nhật Bản 674.000, Ấn Độ 671.000, Philippines 523.000 và Úc 485.000 lượt.

Việt Nam vượt Thái Lan trong cuộc đua thu hút khách Trung Quốc Ảnh: TN

Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận các thị trường du lịch ngắn ngày thúc đẩy ngành du lịch nước này, dẫn đầu là Trung Quốc. Tuy nhiên, với tổng lượng khách trong 9 tháng đạt 22,2 triệu lượt, du lịch quốc tế Thái Lan tiếp tục giảm 3,67%. Năm thị trường nguồn khách du lịch quốc tế hàng đầu từ tháng 1 đến hết tháng 9 của nước này gồm: Trung Quốc 3,8 triệu lượt; Malaysia 2,9 triệu lượt; Ấn Độ 1,6 triệu lượt; Nga: 1,2 triệu lượt; Hàn Quốc 831.716 lượt. Các thị trường còn lại trong top 10 có Đài Loan (khoảng 800.000), Mỹ (hơn 700.000), Anh (khoảng 700.000), Nhật Bản (gần 700.000), Đức (600.000).

Với các số liệu trên, có thể thấy cơ cấu nguồn khách giữa Việt Nam và Thái Lan khá khác nhau. Trong top 10, Việt Nam chỉ có một thị trường khách từ châu Âu là Nga, nhưng Thái Lan ngoài Nga còn có Anh, Đức. Khách Nga đến Thái Lan cũng cao hơn Việt Nam. Ngoài ra, khách láng giềng của Thái Lan là Malaysia chiếm số lượng rất đông, chỉ sau Trung Quốc, trong khi Malaysia không có trong top 10 của Việt Nam. Việt Nam cũng không cạnh tranh được với Thái Lan ở thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, Thái Lan trong những năm gần đây đã không vượt được du lịch Việt Nam ở hai thị trường lớn của Đông Á là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đối mặt với lượng khách quốc tế giảm, Thái Lan vẫn kỳ vọng tăng trưởng sẽ cải thiện trong quý 4, được hỗ trợ bởi sự phục hồi niềm tin du lịch, tăng công suất chuyến bay… cùng với nhu cầu thuận lợi trong mùa cao điểm, theo Bangkok Post. Bà Sirilak Konwai, nhà phân tích tại KGI Securities (Thái Lan), cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tăng tốc từ quý 4, được hỗ trợ bởi mùa cao điểm và Tuần lễ Vàng của Trung Quốc", đồng thời nói thêm Cục Du lịch Thái Lan dự kiến lượng khách Trung Quốc sẽ tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái vào quý cuối năm nay.