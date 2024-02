So sánh Việt Nam và Thái Lan của du khách Mỹ gây sốc mạng xã hội

Vấn đề hàng rong chèo kéo từ lâu gây phiền toái cho du khách. Cũng trên Tik Tok, nhiều du khách phàn nàn chuyện này. Cô gái người Úc đi du lịch vòng quanh thế giới có nick name "The Girl Travels" cho biết mình đã du lịch ba lô ở Việt Nam và có một số lý do để không quay lại, trong đó có chuyện những em bé, phụ nữ đeo bám bán hàng ở Sa Pa. "Họ không chỉ bám theo mà còn chạy theo trong suốt đoạn đường dài. Nhiều du khách cũng có cùng trải nghiệm với tôi. Tuy nhiên, nếu quay lại Việt Nam, nơi duy nhất tôi muốn đó là Hội An. Tôi thích bãi biển ở nơi này và những con người thân thiện".