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Giới trẻ

Sơ tán khẩn cấp vì bão Jangmi: Người Việt ở Nhật Bản ra sao?

Thanh Đa
Thanh Đa
04/06/2026 12:53 GMT+7

Gia đình Việt có con em đang học tập làm việc tại Nhật Bản như ngồi trên đống lửa khi hay tin bão Jangmi đổ bộ, nhiều nơi ở xứ sở mặt trời mọc phải sơ tán khẩn cấp. Người Việt ở Nhật Bản ra sao là điều nhiều người muốn biết.

Nhật Bản là một trong những điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất để học tập làm việc và định cư. Báo Thanh Niên ngày 28.3.2026 đưa tin số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 4,13 triệu người vào năm 2025, trong đó cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đứng thứ hai với khoảng 681.000 người đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản.

Bởi vậy những thông tin về đất nước mặt trời mọc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Thắt lòng ngóng tin con ở Nhật Bản

Cô Nguyễn Thị Nhượng (52 tuổi), xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An rất lo lắng khi hay tin bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản vì con trai bà đang làm việc ở đây. 

"Con tôi làm việc ở miền quê chứ không phải đô thị. Giờ làm việc của con ở bên đó là bắt đầu từ 8 giờ, chỉ nghỉ trưa 45 phút (cả ăn và nghỉ ngơi), rồi tiếp tục làm đến 19, 20 giờ. Hôm nào tăng ca, con làm đến 21 giờ. Nên chỉ cuối tuần, gia đình mới gọi hỏi thăm con. Nếu cần gọi gấp thì chúng tôi canh giờ để gọi, ví dụ ở Việt Nam 22 giờ thì Nhật Bản là 24 giờ rồi. Nghe bão vào Nhật Bản vậy tôi rất lo lắng", cô Nhượng chia sẻ.

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Người mẹ bồng con đi trong trời mưa lớn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 3.6

ẢNH: AFP

Báo Thanh Niên ngày 3.6 thông tin, trước diễn biến nguy hiểm của bão, chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán cấp 4 – mức cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân phải rời khỏi vùng nguy hiểm ngay lập tức – tại toàn bộ quận Shinagawa, các khu vực ven bờ sông Nogawa và Kanda ở thủ đô Tokyo. Theo đó, cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo biển động rất mạnh, với sóng cao tới 9 m tại khu vực Kanto-Koshin và Kinki. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, đề phòng sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.

Người Việt ở Nhật Bản ra sao khi bão Jangmi đổ bộ?

Nguyễn Thị Thùy (35 tuổi), đang là nhân viên chính thức cho một công ty tuyển dụng nhân sự ở Nhật Bản, cho biết: "Hiện tôi đang sống làm việc tại thành phố Kobe (Nhật Bản), khu vực tôi sinh sống chỉ bị ảnh hưởng nhẹ". 

Thùy đang lái xe nên cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục ngắt quãng. "Tôi ở Nhật Bản 11 năm nay. Theo tôi thấy lần này bão nhẹ nhất, mọi lần bão vào là cảnh báo mưa to, trường học nghỉ, công ty cũng được nghỉ. Sáng hôm qua thì tàu có dừng và chậm chuyến, đến trưa nắng đẹp. Năm nay bị ảnh hưởng nặng là khu vực Okinawa, Kagoshima. Ở Kagoshima. Người lao động được cho ăn ngủ tại công ty", Thùy chia sẻ.

Lê Như Thảo (34 tuổi) và Trần Gia Minh (26 tuổi) hiện đang sinh sống tại Osaka, cho biết khu vực 2 bạn sinh sống không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão Jangmi. Gia Minh làm việc ở Nhật Bản 3 năm nay. 

"Chỗ tôi không bị cúp điện hay đổ cây, chỉ có gió thổi mạnh, ban ngày thì bình thường trở lại. Tối gió lớn, tôi đóng cửa sổ và ở yên trong nhà. Khu vực gần biển như Kagoshima bị nặng hơn, may mắn bạn bè tôi không có ai đang sinh sống làm việc ở khu vực này", Gia Minh cho biết.

Thông qua Báo Thanh Niên, Gia Minh muốn gửi lời nhắn đến gia đình: "Con vẫn khỏe mạnh và bình an. Cuộc sống ở Nhật Bản tuy buồn và đôi khi cũng rất nhớ nhà nhưng mà gia đình ráng đợi con nha, sang năm con sẽ về thăm nhà".

Nguyễn Hồng Vân cho biết cô ở tỉnh Mie vùng Kansai. Hồng Vân chia sẻ chỗ của cô ở bị ảnh hưởng mưa gió. "Khu vực tôi ở có cảnh báo gió mạnh", Hồng Vân nói.

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