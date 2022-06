Chờ diện mạo mới của U.23 Việt Nam

Trước trận đụng độ với đại kình địch Thái Lan vào tối nay tại Uzbekistan trong khuôn khổ mở đầu vòng bảng VCK U.23 châu Á 2022, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại cho U.23 Việt Nam. Lo trước hết vì dàn cầu thủ hiện nay còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Dù có gần một nửa đội hình từng ăn cơm tuyển và vừa trải qua nhiều trận cam go tại SEA Games nhưng nhìn chung vẫn chưa phải là đội quân thiện chiến nếu so với Thái Lan có nhiều cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu. Lo một khi không còn các trụ cột trên 23 tuổi là tác nhân chính mang về thắng lợi ở SEA Games liệu có sự lúng túng, xộc xệch nào trong kết cấu đội hình và lối đá của U.23 Việt Nam. Và cái lo nữa chính là việc thay đổi cách chơi đá tấn công trước người Thái liệu có phải là giải pháp khả dĩ nhất vào thời điểm này của U.23 Việt Nam khi thời gian thích nghi việc thay đổi này so với thời ông Park Hang-seo chưa nhiều và chúng ta cũng chưa thực sự có những nhân tố biết gây đột biến nếu chọn lối đá kiểm soát bóng, áp đặt pressing tấn công đối phương.

Những cái lo này cộng với việc nhìn vào lực lượng U.23 Việt Nam hiện nay còn thiếu thủ lĩnh, thiếu những cá nhân xuất sắc dẫn dắt lối chơi sẽ khiến chúng ta không dễ đá khi gặp lại Thái Lan. Bởi một khi thiếu những át chủ bài cầm trịch lối đá, biết tùy diễn biến để điều tiết, làm điểm tựa về tinh thần và tâm lý thi đấu thì rất dễ xuất hiện trạng thái nôn nóng, lo lắng khi giáp mặt với người Thái. Không phải ngẫu nhiên mà sự lúng túng, vụng về hay xuất hiện mỗi khi Việt Nam đá với Thái Lan dù dưới thời ông Park đã khắc phục rất nhiều nhưng đôi khi “căn bệnh” này lại tái phát nếu thiếu kiểm soát tốt.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Điều mà người hâm mộ mong mỏi là các tuyển thủ U.23 Việt Nam hãy vượt qua áp lực tâm lý, xem trận đấu một cách bình thường như biết bao đối thủ khác, đừng để xuất hiện tư tưởng quá ngại Thái Lan dẫn đến tự làm khó đôi chân của mình. Chỉ cần vậy thì chắc chắn lối đá U.23 Việt Nam sẽ thanh thoát”.





Nếu khắc phục được điều đó cộng với quyết tâm đổi mới cách chơi hy vọng sẽ có diện mạo mới đáng chờ đợi của U.23 Việt Nam. Hy vọng dưới bàn tay của tân HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun, U.23 Việt Nam sẽ khắc phục được những nỗi lo, công thủ toàn diện, tạo hình ảnh đẹp và mang niềm vui về cho người hâm mộ.