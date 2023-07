Sở thích ngắm trăng về đêm để... tiết kiệm điện

Nói đến tiết kiệm điện, tôi càng nhớ những ngày xưa không có điện thì thiếu thốn, vất vả trăm bề. Tôi sống vùng nông thôn, nhà lại cheo leo một mình giữa đồng ruộng mênh mông, cách đây khoảng 45 năm do không có điện nên mọi người quen với cảnh đêm đêm đốt đèn dầu, người lớn tranh thủ làm các việc nhẹ khi rảnh rỗi thời gian, như: Vót nan đan rổ rá, chẻ lạt buộc mạ, còn trẻ con học bài thì đều bên ngọn đèn dầu leo lét không đủ ánh sáng.

Bàn thờ ông Địa, Thần Tài gia đình sử dụng bóng đèn cà na

Bàn thờ Phật tôi sử dụng đèn LED TGCC

Bây giờ điện khí hóa nông thôn nên nhà tôi sử dụng điện cho nhiều phương tiện và đồ dùng trong gia đình. Đôi khi do cuộc sống sướng tụi nhỏ nào đâu biết đi thời buổi khó khăn của cha mẹ ngày xưa. Thỉnh thoảng do bị cúp điện quạt máy không hoạt động, thì con cái than thở nóng nực chịu không nổi.

Thỉnh thoảng, muốn tìm giây phút tĩnh lặng cho riêng mình tôi thử tắt hết đèn điện trong nhà chỉ đốt cây đèn cầy nhỏ trên bàn thờ gia tiên, mang cái chỏng tre ra cái sân gạch đặt xuống rồi thong thả nằm ngả lưng xuống cái chõng tre, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn trăng nhìn sao trên bầu trời, gặp những đêm rằm trăng sáng càng làm cho trong lòng mình bình yên và thanh thản.

Thú thật với các bạn thử một lần quan sát bầu trời sáng trăng về đêm như tôi như thế này bạn sẽ cảm nhận ánh trăng lung linh huyền diệu nó đẹp làm sao, mình càng thích thú vì nhìn tận bầu trời đen xa xăm.

Đôi khi bắt gặp áng mây mỏng tang trôi nhanh qua bầu trời, có khi mây bay ngang che cả ánh sáng mặt trăng làm không gian như hơi tôi tối, tôi cố gắng quan sát kỹ cố định vùng trời nào đó. Có khi thấy ánh sao khi tỏ khi mờ nhấp nháy xa xa hay bỗng dưng xuất hiện vệt sao băng từ không trung bay xẹt nhanh về quả địa cầu, theo con đường đi có khi là thẳng lúc đường hơi cong, đôi khi tôi còn bắt gặp đèn tín hiệu màu đỏ chớp tắt liên tục của chiếc máy bay nào đó về khuya đang bay ngang.

Lúc đó vẳng bên tai tôi nghe đủ thứ thanh âm của côn trùng rả rích ta sẽ cảm nhận một điều thiên nhiên gần gũi với ta làm sao, vạn vật tĩnh lặng, tự dưng trong lòng ta bao nỗi ưu phiền bỗng chốc tan biến. Chốn quê đêm sáng trăng là không gian lung linh huyền diệu được tận hưởng thiên nhiên dễ gần và đáng yêu làm sao?

Thú thật với các bạn thử một lần quan sát bầu trời sáng trăng về đêm như tôi như thế này bạn sẽ cảm nhận ánh trăng lung linh huyền diệu nó đẹp làm sao, mình càng thích thú vì nhìn tận bầu trời đen xa xăm T.L

Gia đình của tôi từ trước đến giờ luôn có ý thức tiết kiệm điện trong sinh hoạt, số điện năng tiêu thụ hàng tháng thường chênh lệch từ 230KW đến 250 KW, gặp lúc mùa khô thỉnh thoảng tưới cây trong vườn hàng tháng tăng thêm chừng 50KW là nhiều.

Từ khi Nhà nước có chủ trương tiết kiệm điện tôi và nhắc nhở các thành viên trong nhà thử áp dụng nội quy tôi đề ra: Sáng trước khi đi làm tôi thường đi sau cùng để kiểm tra xem có đèn, quạt nào quên tắt, trong nhà chỉ để duy nhất cái tủ lạnh và 2 bóng đèn cà na 5W trên bàn thờ là sử dụng, Ti vi hạn chế sử dụng đến 10 giờ đêm, phòng khách trước đây mắc 2 bóng 1,2 mét giờ chỉ mắc 1 bóng.

Khoảng sân phía hông nhà và đường đi từ đường nhựa liên ấp đi vào nhà, tôi lắp đèn năng lượng mặt trời, sắp xếp trong nhà tủ quần áo có mặt tủ bằng kiếng tráng gương vào giữa nhà. Vì thế khi mở đèn ánh sáng rọi vào kiếng và phản chiếu sáng khắp phòng, tôi có cảm giác trong phòng bây giờ cũng sáng như lúc trước mắc 2 bóng đèn.

Đèn năng lượng mặt trời tôi lắp bên hông nhà

Đèn năng lượng mặt trời lắp ở đường đi vào nhà

Trong nhà gắn bóng neon để tiết kiệm điện TGCC

Khi đèn phòng nào không có người thì tôi căn dặn và tập thành thói quen người trong gia đình tắt đèn, quạt khi bước ra khỏi phòng. Quần áo 1 tuần ủi 2 lần, không như lúc trước cứ bộ quần áo nào đi làm thì sáng ra ba ủi, ba ủi xong đến con chờ ủi đồ đi học, cơm nấu chín thì cả nhà quây quần ăn chung và cắt nguồn điện, không để nồi cơm ở chế độ còn điện cho nóng dành cho người ăn sau.

Kết quả điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm hẳn, số tiền tiết kiệm hàng tháng tuy không lớn nhưng gia đình tôi rất vui, vì đã góp phần tích cực vào chủ trương chung của nhà nước. Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên ý thức tạo thành thói quen tiết kiệm điện từ việc làm nhỏ nhất.