Số thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng vượt kế hoạch cả năm

Tổng cục Thuế công bố tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,553 triệu tỉ đồng, bằng 104,5% dự toán, bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 52.483 tỉ đồng, bằng 114,1% dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt hơn 1,5 triệu tỉ đồng, bằng 104,2% dự toán, bằng 117,1% so với cùng kỳ.

Số thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng vượt dự toán năm ẢNH: N.T

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 94%), trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 103%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 106,9%; phí - lệ phí ước đạt 108,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 171%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 108,2%... 42/63 địa phương thu đạt trên 94% dự toán được giao, còn 21 địa phương thu đạt dưới mức. Ngoài ra, có 57/63 địa phương có tăng trưởng thu, 6 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 dự kiến là 169.506 tỉ đồng thì với tháng 11 đạt 106,9% dự toán, tăng 8,2% so với tháng 10, tương đương thêm 11.700 tỉ đồng, 181.200 tỉ đồng, chiếm khoảng 12,1% số thu nội địa. Ngoài ra, số thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng đầu năm đã vượt qua cả số thu sắc thuế này dự toán cho năm 2025 (ở mức 180.397 tỉ đồng). Đây là kế hoạch Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trình Quốc hội mới đây. Ngoài ra, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2026 tăng lên 195.019 tỉ đồng và năm 2027 lên 210.591 tỉ đồng.