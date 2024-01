Sở TT-TT TP.HCM yêu cầu Công ty Thành Bưởi làm rõ thông tin chở khách đi Cần Thơ

Ngày 23.1, đại diện Công ty TNHH Thành Bưởi đến Sở TT-TT TP.HCM làm việc theo thư mời. Sở TT-TT đã yêu cầu Công ty Thành Bưởi làm rõ một số thông tin về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tuyến xe TP.HCM - Cần Thơ. Tại buổi làm việc, Công ty Thành Bưởi cho biết sẽ báo cáo các nội dung liên quan trước ngày 26.1.

Buổi làm việc giữa Công ty Thành Bưởi và Sở TT-TT diễn ra sau khi Sở GTVT TP.HCM gửi văn bản đề nghị Sở TT-TT TP.HCM phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng trên môi trường mạng điện tử liên quan đến công ty này.

Cụ thể, trên fanpage của Công ty Thành Bưởi đăng tin nội dung "nhà xe Thành Bưởi chính thức công bố tổng đài xe đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian chỉ còn 2 giờ 30 phút" trong thời điểm nhà xe này đang bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thời hạn 3 tháng, từ ngày 3.11.2023 đến ngày 3.2.2024.

Sở GTVT cũng đề nghị Sở TT-TT quan tâm chỉ đạo Thanh tra Sở TT-TT phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật ngăn chặn các thông tin nêu trên trong thời gian nhà xe này bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến ngày 3.2.2024.

Theo ghi nhận chiều 23.1, thông tin này trên fanpage xe khách Thành Bưởi đã gỡ bỏ.

Bài đăng trên fanpage Nhà xe Thành Bưởi, hiện đã gỡ bỏ Chụp màn hình

Từ ngày 5 - 18.10.2023, Sở GTVT TP.HCM lập đoàn kiểm tra để kiểm tra nhà xe Thành Bưởi sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của nhà xe này với xe 16 chỗ khiến 5 người thiệt mạng, tại H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 3.11, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Thành Bưởi tổng số tiền 91 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong 3 tháng. Giữa tháng 11.2023, Sở GTVT TP.HCM ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với Công ty Thành Bưởi.

Vào ngày 10.11.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Dương (32 tuổi, Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi) về tội "điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Bị can Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành (Giám đốc Công ty Thành Bưởi).