Sở VH-TT TP.HCM làm việc với TikToker quảng bá kẹo Kera

TikToker Nguyễn An chủ động trình báo với cơ quan chức năng sau khi xảy ra ồn ào kẹo Kara Ảnh: BTC

Chiều 10.4, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi về vụ TikToker Nguyễn An - chủ tài khoản Chú Cá Review Không Booking (hơn 866.000 lượt theo dõi) trình báo với cơ quan chức năng khi từng quảng cáo kẹo rau củ Kera.

Theo đó, Sở VH-TT TP.HCM cho biết ngày 13.3, phía Sở có tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn An và chủ kênh TikTok "Chubancarivewkhongbooking". Nội dung đơn, Nguyễn An có báo cáo về việc đã đăng 2 video các ngày 11.2 và 13.2 liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera, cũng như đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ thêm thông tin về sai phạm và biện pháp khắc phục hậu quả.

"Sau khi nghiên cứu đơn, thu thập các tài liệu liên quan, Sở VH-TT TP.HCM đã có buổi làm việc với ông Nguyễn An nhằm làm rõ các nội dung được nêu trong đơn. Do nội dung đề nghị của ông Nguyễn An có liên quan đến một số cơ quan chức năng khác, vì vậy Sở đã có đề nghị ông Nguyễn An cần xác định rõ nội dung cụ thể cần được hỗ trợ; cung cấp các bằng chứng chi tiết cho việc bán kẹo rau củ Kera trên kênh TikTok "Chubancarivewkhongbooking", cũng như số liệu chi tiết về thu nhập, hoa hồng nhận được từ việc bán kẹo rau củ Kera. Sau khi nhận được báo cáo giải trình và các chứng cứ do ông Nguyễn An cung cấp, Sở VH-TT TP.HCM sẽ phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, giải quyết vụ việc", đại diện Sở VH-TT TP.HCM.

Ồn ào kẹo rau củ Kera: TikToker hoàn tiền cho người tiêu dùng

Trước đó, TikToker Nguyễn An từng đăng tải 2 video để quảng bá cho sản phẩm kẹo rau củ Kera thông qua hình thức tiếp thị liên kết, nhận tiền hoa hồng. Khi sản phẩm kẹo rau củ xảy ra ồn ào, người này lên tiếng khẳng định sẽ hoàn tiền cho những khách hàng từng mua sản phẩm từ mình. Đến nay, TikToker này đã hoàn tiền cho 6 khách hàng. Đồng thời, chủ tài khoản còn cho biết đã đến một số cơ quan chức năng để trình báo sự việc và đợi kết luận chính thức. Người này khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm trước người tiêu dùng cũng như trước pháp luật Việt Nam.

Thời gian qua, vụ ồn ào liên quan đến kẹo rau củ Kera thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngoài những người liên quan trực tiếp, cộng đồng mạng còn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý các TikToker, người nổi tiếng từng quảng bá, bán sản phẩm cũng như bênh vực trong vụ kẹo Kera.