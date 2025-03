Sở VH-TT TP.HCM vào cuộc vụ chế tiêu ngữ Việt Nam

Hình ảnh về tờ biên bản chế tiêu ngữ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc thời gian qua Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 20.3, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi về vụ việc liên quan đến tờ văn bản "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm", với nội dung sửa tiêu ngữ của Việt Nam, được chia sẻ, lan truyền trên mạng, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Theo đó, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Phía Sở đang tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát thông tin để làm rõ và xem xét, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về tờ văn bản "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm" với nội dung sửa tiêu ngữ của Việt Nam. Cụ thể, dưới quốc hiệu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", văn bản này chế phần tiêu ngữ thành "Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi". Theo hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng, biên bản này được cho là xuất hiện tại một buổi chiếu phim tài liệu Anh trai say hi. Trong văn bản còn có logo của công ty Nomad Management Vietnam và DatVietVAC.

Ngay sau đó, phía Công ty Nomad Management Vietnam lên tiếng phủ nhận liên quan đến vụ việc này. Công ty này cho biết: "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm" nói trên đã cắt ghép hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp (logo) vào một cách trái phép. Hình ảnh thương hiệu Nomad đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý hoặc cấp phép. Hiện, chúng tôi đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc".