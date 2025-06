Số vụ trẻ em tử vong trong ô tô đang có chiều hướng gia tăng

Những năm gần đây nhiều nhà sản xuất ô tô như Hyundai, Volvo đã trang bị hệ thống nhắc nhở người dùng kiểm tra hàng ghế sau (Rear Seat Reminder System), với mục đích nhắc nhở người dùng ô tô đặc biệt các bậc phụ huynh không quên trẻ em hoặc vật nuôi ở hàng ghế sau khi tắt máy rời khỏi xe. Tuy nhiên, dữ liệu được công bố mới đây khiến không ít người lo lắng khi các vụ việc trẻ em tử vong trong ô tô tại Mỹ đang có chiều hướng gia tăng. Hiệp hội ô tô Mỹ mới đây đã lên tiếng kêu gọi các bậc cha mẹ và người chăm sóc phải hết sức cảnh giác.

Các vụ việc trẻ em tử vong trong ô tô tại Mỹ đang có chiều hướng gia tăng Ảnh: Carscoop

Dữ liệu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) cho thấy vào năm 2024, có tới 39 trẻ em tại Mỹ đã tử vong trong xe hơi do bị nóng, ngạt. Tăng khoảng 10 vụ so với báo cáo vào năm 2023 và cao hơn mức trung bình hàng năm là 37 vụ.

Năm ngoái, vào một ngày nhiệt độ môi trường khoảng 25 độ C, một đứa trẻ hai tháng tuổi bị cha mẹ bỏ quên trong ô tô đã tử vong do ngạt và khoang nội thất ô tô nóng lên. Nghiên cứu cho thấy vào một ngày hè bình thường nhiệt độ khoảng 28 độ C, chỉ mất 10 phút để khoang cabin một chiếc xe hơi tăng lên 37,7 độ C. Sau đó, nó có thể đạt tới 42,3 độ C chỉ trong 20 phút. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn vào những ngày nắng nóng, khiến nhiệt độ bên trong xe tăng nhanh lên tới 60 độ C.

Tại Mỹ, tỷ lệ trẻ em tử vong trên ô tô do nóng đã tăng đột biến trong năm qua mặc dù nhiều mẫu ô tô mới đã được trang bị tiêu chuẩn hệ thống nhắc nhở người dùng kiểm tra hàng ghế sau.

Hơn 52% số ca tử vong gần đây trong xe hơi bị nóng lên là do người chăm sóc để quên trẻ trong xe Ảnh: Carscoop

Theo báo cáo của AAA, hơn 52% số ca tử vong gần đây trong xe hơi bị nóng lên là do người chăm sóc để quên trẻ trong xe. Khoảng 22% là do người chăm sóc cố tình để trẻ ở trong xe, có thể là khi đang chạy việc vặt. Điều đáng buồn nhất là gần 25% số ca tử vong trong xe hơi nóng là do trẻ em tiếp cận xe mà không có sự cho phép của người lớn và bị kẹt bên trong.

Cha mẹ và người giám hộ được khuyến khích kiểm tra xe trước khi rời đi. Một số chuyên gia thậm chí còn chỉ cách để nhắc nhở bản thân các bậc phụ huynh nhìn vào ghế sau là để một vật dụng cá nhân ở đó, có thể là ví hoặc túi xách. Điều quan trọng nữa là phải khóa xe để đảm bảo trẻ em không thể nhảy vào băng ghế sau.