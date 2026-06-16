Sở Xây dựng Quảng Trị: Kiến tạo hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Trong những năm gần đây, hạ tầng được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Với vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho phát triển KT-XH lâu dài.

Dấu ấn nổi bật nhất là công tác tham mưu, quản lý và thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, hàng loạt công trình trọng điểm đang được triển khai như Cảng hàng không Quảng Trị với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỉ đồng, các tuyến giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển (cảng Mỹ Thủy ở phía nam và cảng Hòn La ở phía bắc), cửa khẩu và hệ thống cao tốc Bắc - Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công dự án QL15D ẢNH: T.L

Đặc biệt, dự án quốc lộ 15D kết nối từ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng) được xem là một trong những công trình chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển logistics và thương mại xuyên biên giới. Theo ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với quốc lộ 15B của Lào, hình thành trục giao thông thông suốt trên hành lang kinh tế Đông - Tây từ Biển Đông qua Cửa khẩu quốc tế La Lay đến các nước ASEAN; đồng thời kết nối với cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1, đường ven biển và tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngoài ra, phía bắc tỉnh Quảng Trị đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án giao thông chiến lược như đường ven biển - cầu Nhật Lệ 3, quốc lộ 12A và hạ tầng kết nối cảng Hòn La…

Bên cạnh hạ tầng giao thông, công tác quy hoạch và phát triển đô thị cũng được Sở Xây dựng chú trọng. Tỉnh đã từng bước hoàn thiện hệ thống quy hoạch, tạo cơ sở để phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư, khu công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Việc quy hoạch đi trước một bước không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Dự án QL15D đang được thi công khẩn trương ẢNH: T.L

Quá trình đô thị hóa tại Quảng Trị đang diễn ra theo hướng bền vững. Nhiều đô thị được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp; hệ thống giao thông nội thị, cấp thoát nước, chiếu sáng và các công trình công cộng từng bước được hoàn thiện.

Trong lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, công khai thông tin và kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo thống kê, năm 2025 toàn tỉnh ghi nhận hơn 19.000 giao dịch đất nền. Con số này cho thấy sức hút của thị trường bất động sản địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhằm bảo đảm phát triển minh bạch, ổn định và bền vững.

Cùng với đó, ngành xây dựng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.