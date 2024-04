Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin về nhiều vụ ngộ độc trên địa bàn

Sáng 5.4, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết sau khi xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, Sở Y tế đã tổ chức họp với các cơ quan chuyên môn, nhằm tìm ra nguyên nhân các vụ ngộ độc.

Tại cuộc họp, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo chi tiết tình hình từng vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) trong thời gian qua.

Nhiều em học sinh ăn kẹo, sau đó có biểu hiện nôn ói, đau bụng, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) C.T.V.

Qua kiểm tra, Sở Y tế Quảng Ngãi đã kết luận về các vụ ngộ độc xảy ra tại các huyện Sơn Hà, Sơn Tây và Nghĩa Hành.

Cụ thể, vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại H.Sơn Hà vào ngày 10.3, nguyên nhân gây ngộ độc do nhiễm vi sinh vật (Salmonella). Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế H.Sơn Hà tham mưu UBND huyện xử lý vụ ngộ độc thực phẩm đúng theo quy định.

Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm tại xã Sơn Long (Sơn Tây) vào ngày 12.3, nguyên nhân gây ngộ độc do độc tố Psilocin (gây ảo giác) trong nấm. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế H.Sơn Tây phối hợp Phòng Y tế huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông về ngộ độc nấm, về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an đang làm việc với chủ cửa hàng bán kẹo cho học sinh ăn có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm C.T.V.

Tiếp theo là vụ ngộ độc sau khi ăn kẹo tại H.Nghĩa Hành vào ngày 28.3, Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh, Phòng Y tế H.Nghĩa Hành, Trung tâm Y tế H.Nghĩa Hành làm việc với công an, cung cấp mẫu kẹo dùng để xét nghiệm. Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gửi mẫu kẹo đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan an toàn thực phẩm.

Số kẹo mà các học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) ăn, sau đó có biểu hiện nôn ói, đau bụng C.T.V.

Liên quan đến việc 30 em học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo, Sở Y tế cũng đề nghị Trung tâm Y tế H.Nghĩa Hành báo cáo chi tiết chùm ca bệnh học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn kẹo, gồm: diễn biến bệnh, lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, điều trị...

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 28.3, nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng... Các học sinh này đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế H.Nghĩa Hành.