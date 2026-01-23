Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng: 14 phòng khám Nha Khoa Kim chiếm top đầu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
23/01/2026 08:00 GMT+7

Giữa 'bức tranh sôi động' của các cơ sở nha khoa tại đô thị, bảng đánh giá chất lượng của Sở Y tế TP.HCM vừa được công bố như một bộ lọc khắt khe và cần thiết. Đáng chú ý, hệ thống Nha Khoa Kim đã ghi dấu ấn nổi bật khi có tới 14 phòng khám nằm trong nhóm dẫn đầu.

Với người dân hiện nay, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ là chữa bệnh mà còn là một khoản đầu tư cho diện mạo và sự tự tin. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng về dịch vụ và thông tin, người dân càng cần những căn cứ đáng tin cậy để đưa ra lựa chọn phù hợp. Chính vì thế, việc chấm điểm định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước được xem như "kim chỉ nam" để người dân đặt niềm tin dựa trên dữ liệu.

Lời giải cho bài toán: Quy mô lớn, chất lượng cao

Trong quản trị chuỗi bán lẻ hay y tế, bài toán duy trì sự đồng bộ về chất lượng khi mở rộng quy mô luôn là một thách thức lớn. Quy mô càng tăng, yêu cầu về hệ thống kiểm soát, đào tạo và chuẩn hóa vận hành càng trở nên khắt khe, đòi hỏi các đơn vị phải đầu tư bài bản và dài hạn.

Kết quả đánh giá mới nhất của Sở Y tế TP.HCM đã cho thấy một ngoại lệ thú vị. Không phải một hay hai cơ sở, mà 14 phòng khám thuộc hệ thống Nha Khoa Kim đều phủ kín nhóm top đầu bảng xếp cập nhật đến ngày 28.12.2025

STT

Phòng khám

Địa chỉ mới

Điểm đánh giá (thang 5)

1

Nha khoa Kim Quận 6 cũ

410-410A-410B Hậu Giang, phường Phú Lâm

4,07

2

Nha khoa Kim Lux

270 đường Quang Trung, phường Gò Vấp

4

3

Nha khoa Kim Gò Vấp

366A25-366A26 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp

4

4

Nha khoa Kim Cộng Hòa

304 Cộng Hòa, phường Tân Bình

3,93

5

Nha Khoa Kim Quận 2

3 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh

3,93

6

Nha khoa Kim Quận 10

396-398 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng

3,93

7

Nha khoa Kim - Nguyễn Oanh

1 Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông

3,93

8

Nha khoa Kim - Nguyễn Thị Thập

60C Nguyễn Thị Thập, khu phố 3A, phường Tân Thuận

3,87

9

Nha khoa Kim - Lê Văn Việt

60-62 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú

3,87

10

Nha khoa Kim - Lũy Bán Bích

586A Lũy Bán Bích, phường Tân Phú

3,87

11

Nha khoa - Phan Xích Long

357 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu

3,87

12

Nha khoa Kim Quận 11

335B-337 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình

3,8

13

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt 29 - Nha khoa Kim

240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây

3,8

14

Nha khoa Kim - Võ Văn Ngân

46A Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ

3,8

Danh sách đánh giá chất lượng được công khai trên cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM, cập nhật đến ngày 28.12.2025

Giải mã "công thức" phía sau điểm số

Đặt câu hỏi với đại diện hệ thống này, câu trả lời không nằm ở những bí quyết cao siêu, mà nằm ở hai từ: Chuẩn hóa.

Nha Khoa Kim xem 14 phòng khám như 14 bản sao của một quy chuẩn duy nhất. Dù khách hàng bước vào cơ sở trên đường 3 Tháng 2 hay Lê Văn Việt, quy trình tiếp đón, thăm khám và điều trị đều được thiết kế đồng nhất.

Hệ thống này cũng "số hóa" quy trình điều trị bằng hồ sơ bệnh án điện tử. Nhờ đó, bác sĩ tại bất kỳ chi nhánh nào cũng có thể nắm rõ lịch sử của khách hàng, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ dài hạn như niềng răng hay cấy ghép Implant.

Những tiêu chí "vô hình" nhưng đắt giá

Tại Nha Khoa Kim, khái niệm "sạch" được nâng lên thành "vô trùng chuẩn bệnh viện". Mỗi khách hàng được điều trị tại một phòng riêng biệt (1 ghế/1 phòng) với bộ dụng cụ riêng. Hệ thống máy hấp chỉ thị màu, phòng thanh trùng một chiều và quy trình đóng gói dụng cụ riêng biệt cho từng khách hàng là những thứ tốn kém chi phí vận hành nhất, nhưng lại là "tấm khiên" bảo vệ khách hàng khỏi nguy cơ lây nhiễm chéo.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng: 14 phòng khám Nha Khoa Kim chiếm top đầu - Ảnh 1.

Phòng tiệt khuẩn đúng quy trình 8 bước - 1 chiều tại Nha Khoa Kim

Hơn thế nữa, họ chọn con đường khó là tự chủ công nghệ. Nha Khoa Kim đầu tư nhà máy răng sứ quy mô hơn 2.000m² đạt chuẩn ISO 13485:2016. Việc kiểm soát chất lượng từ phôi sứ đầu vào đến chiếc răng thành phẩm giúp họ tự tin cam kết bảo hành thực tế chứ không chỉ hứa suông.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng: 14 phòng khám Nha Khoa Kim chiếm top đầu - Ảnh 2.

Nhà máy Labo nội bộ quy mô 2.000m2 giúp Nha Khoa Kim kiểm soát 100% nguồn gốc và chất lượng sứ

Chuyên môn hóa sâu: Nền tảng cho sự đồng nhất

Một yếu tố quan trọng phía sau điểm số là chiến lược chuyên môn hóa theo chiều sâu. Thay vì triển khai dàn trải, Nha Khoa Kim tập trung vào ba mũi nhọn: răng sứ thẩm mỹ, niềng răng và cấy ghép Implant, với đội ngũ bác sĩ chuyên trách theo từng nhóm chuyên môn.

Cách tổ chức này giúp tích lũy kinh nghiệm lâm sàng trong các ca phức tạp, hạn chế chênh lệch tay nghề giữa các cơ sở, đồng thời nâng cao độ chính xác điều trị và bảo đảm sự nhất quán về chất lượng - yếu tố được cơ quan quản lý đặc biệt coi trọng.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng: 14 phòng khám Nha Khoa Kim chiếm top đầu - Ảnh 3.

Bác sĩ Nha Khoa Kim ứng dụng Robot X-Guide & Máng định vị 3D vào trồng răng Implant an toàn và chính xác tối đa

Bảo chứng từ tầm nhìn quốc tế

Hành trình chuẩn hóa của Nha Khoa Kim không đơn độc. Sự hiện diện của sự đầu tư chiến lược từ ABC Impact (thành lập bởi quỹ đầu tư Temasek) hay vai trò đối tác chuyên môn của Harvard Business School đã giúp hệ thống này vận hành theo những chuẩn mực khắt khe của quốc tế ngay tại Việt Nam.

Giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam - Y tế thông minh 2024" vừa qua cũng là một sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực đưa công nghệ vào phục vụ người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng: 14 phòng khám Nha Khoa Kim chiếm top đầu - Ảnh 4.

Nha Khoa Kim nhận giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh" do Sở Y tế TP.HCM trao tặng

Đặt niềm tin đúng chỗ: Khi dữ liệu lên tiếng

Với người dân TP.HCM, bảng xếp hạng của Sở Y tế có thể xem như một cẩm nang bỏ túi. Và khi nhìn vào đó, cái tên Nha Khoa Kim với 14 vị trí đứng đầu chắc chắn là một địa chỉ mang lại sự an tâm trọn vẹn.

