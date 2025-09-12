'Soái ca nhí' Gia Khiêm từng gây sốt giờ ra sao?

Gia Khiêm sinh năm 2005, từng gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2015 và Vietnam Idol Kids 2016. Thời điểm đó, cậu bé gây ấn tượng bởi mái tóc xoăn cùng vẻ ngoài đáng yêu, được nhiều người gọi với danh xưng “soái ca nhí”. Sau 10 năm, Gia Khiêm trở lại Tân binh toàn năng với hình ảnh trưởng thành hơn, song gây tiếc nuối khi dừng chân sớm ở show thực tế này.

Gia Khiêm gây ấn tượng bởi ngoại hình trưởng thành hơn sau gần 10 năm bước ra từ Vietnam Idol Kids 2016 Ảnh: NVCC

Gia Khiêm sau 'Tân binh toàn năng'

Gia Khiêm nói hành trình tham gia Tân binh toàn năng giúp anh cởi mở hơn, trau dồi được nhiều kỹ năng trình diễn. Dù đã vào nghề khá lâu song giọng ca 20 tuổi cho rằng ở hiện tại, anh mới có được sự chững chạc, sẵn sàng hoàn thiện mình hơn so với trước. “Xem lại các vòng thi, mình thấy rõ mình hiền quá. Tuy nhiên, sau khi có nhiều cơ hội để trải nghiệm và va chạm, mình nhận ra nếu muốn tiến xa thì phải khác đi. Âm nhạc của mình cần mạnh mẽ và dám thể nghiệm nhiều hơn”, anh bộc bạch.

Ở tuổi 20, Gia Khiêm dành thời gian học sáng tác, luyện thanh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất. Nam ca sĩ tự hào chia sẻ thần tượng của mình chính là Sơn Tùng M-TP: “Âm nhạc của anh Tùng đối với mình là chưa bao giờ lỗi thời. Bài hát đầu tiên khiến mình bắt đầu thần tượng anh là Em của ngày hôm qua. Và đến bây giờ, khi đã 20 tuổi, nghe lại mình vẫn thấy hay như ngày nào. Âm nhạc của anh Tùng cũng là điều mà bản thân mình luôn mơ ước”.

Nổi tiếng từ bé, Gia Khiêm thừa nhận cảm thấy hành trình nghệ thuật của bản thân vẫn khá chật vật. Nam ca sĩ tâm sự anh từng có suy nghĩ “bao giờ đến lượt mình” khi nhìn thấy những đồng nghiệp cùng trang lứa đã “quen mặt” với các sân khấu lớn và có nhiều thành tựu nhất định.

Gia Khiêm và bạn diễn trong MV Như em vừa được giọng ca trẻ trình làng sau khi bước ra từ Tân binh toàn năng Ảnh: NVCC

Khi tham gia Tân binh toàn năng, Gia Khiêm cũng trải qua nhiều trở ngại về tâm lý. Giọng ca sinh năm 2005 bộc bạch thêm: “Trong chương trình, mình là người có lượt vote thấp nhất trong nhóm. Đôi khi mình tự hỏi tại sao lượng khán giả lại không đông đảo như mong muốn? Hay là vì cái tên của mình đã quá quen thuộc rồi, nên mọi người ít còn thấy hứng thú”.

Tuy nhiên sau đó, sao nam 10X chọn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực. Anh vui vì bản thân dám đứng trên sân khấu, dám trình diễn một mình trong buổi sát hạch. “Mình tin mọi thứ đều có sự sắp đặt. Với mình, Tân binh toàn năng không phải vạch kết thúc, mà chính là một khởi đầu mới”. Chính những trải nghiệm ấy càng khiến Gia Khiêm thêm trân trọng tình yêu sân khấu. Anh bộc bạch: “Một điều mà Khiêm luôn mơ ước cho sự nghiệp của mình chính là nghe được khán giả bên dưới hát theo một ca khúc của riêng mình”.

Mới đây, Gia Khiêm gây chú ý khi trình làng MV Như em, kể câu chuyện tình học trò trong sáng với gam màu nhẹ nhàng. Nam ca sĩ kể bản thân đã nghe qua nhiều demo khác nhau, nhưng đến khi Minh An Sivan gửi bản nháp đầu tiên, anh cảm nhận đây là “bài hát dành cho mình”. “Ca khúc cũng là một phần con người và tính cách của mình”, anh bật mí. Hiện tại, Gia Khiêm đang chuẩn bị cho một E.P, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.