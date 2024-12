Sóc Trăng: Bắt giữ bị can 15 năm trốn truy nã vì cướp tài sản ở Nam Định

Ngày 26.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp bị can Nguyễn Quang Bảo (49 tuổi, ở xã Mỹ Xá, TP.Nam Định, Nam Định) sau hơn 15 năm trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Quang Bảo bị bắt giữ khẩn cấp sau hơn 15 năm trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản ẢNH: C.T.V.

Cụ thể, khoảng 16 giờ cùng ngày (26.12), lực lượng Công an H.Mỹ Xuyên phối hợp Công an TP.Nam Định phát hiện, khống chế, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Bảo khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên.

Theo hồ sơ truy nã của công an, đầu năm 2009, Nguyễn Quang Bảo thực hiện hành vi cướp tài sản của một số người dân ở TP.Nam Định và H.Ý Yên (tỉnh Nam Định). Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bảo bỏ trốn khỏi địa phương. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời ra quyết định truy nã Bảo về hành vi cướp tài sản.

Bước đầu qua làm việc với công an, Bảo khai nhận, sau hơn 15 năm trốn lệnh truy nã bị can đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống. Sau khi bị bắt giữ, Công an H.Mỹ Xuyên làm thủ tục bàn giao Nguyễn Quang Bảo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định di lý về địa phương, tiếp tục phục vụ quá trình điều tra vụ án theo thẩm quyền.