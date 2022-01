Sóc Trăng: Bắt bị can dùng xe máy đuổi theo đâm chết nạn nhân

Chiều 21.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hiền Hậu (18 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 18.1, Sơn Hoài Thắng (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang chạy xe máy trên tuyến QL1, đoạn thuộc địa phận P.7, TP.Sóc Trăng, thì bất ngờ bị Hậu điều khiển xe máy đi cùng chiều phía sau, dùng dao đâm vào vùng lưng và vai của Thắng.





Sau khi đâm nạn nhân, Hậu bỏ chạy về hướng trung tâm TP.Sóc Trăng rồi trốn khỏi địa phương. Riêng Thắng, sau khi bị đâm, tiếp tục chạy được một đoạn thì va chạm vào xe ba gác đang chạy cùng chiều rồi té xuống lề đường tử vong tại chỗ.

Trong quá trình điều tra, truy bắt hung thủ, khoảng 12 giờ ngày 20.1, qua vận động gia đình, Hậu đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hậu khai nhận trước đó giữa Hậu và Thắng có mâu thuẫn nhỏ nên đã dùng dao sát hại nạn nhân.