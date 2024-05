Sóc Trăng: Bắt quả tang 4 nghi phạm tàng trữ, sử dụng ma túy

Chiều 9.5, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Sóc Trăng bắt quả tang 4 nghi phạm về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, gồm: Lâm Vĩnh Phúc (39 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên); Trần Thị Kim Tuyền (35 tuổi, ngụ H.Châu Thành); Nguyễn Phương Bắc (33 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng).

Các nghi phạm Bắc, Tùng, Tuyền và Phúc (từ trái qua phải, từ trên xuống) cùng tang vật có liên quan CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ công an, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8.5, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an TP.Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra một căn nhà trọ ở P.3, TP.Sóc Trăng bắt quả tang Phúc, Bắc, Tùng đang tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Khám xét 2 phòng trọ do Tùng và Phúc thuê, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 108 bịch ma túy đá, 1 dụng cụ dùng sử dụng ma túy, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Từ lời khai của 3 nghi phạm trên, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Kim Tuyền, ở P.2, TP.Sóc Trăng. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ thêm 6 bịch ma túy đá.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.