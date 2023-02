Sóc Trăng: Bắt tạm giam 4 bị can tổ chức sử dụng chất ma túy

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Tú (Sóc Trăng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Danh Văn Hạnh (23 tuổi), Sơn Sị (29 tuổi), Lý Đuông (30 tuổi) và Thạch Sanh (23 tuổi, cùng ngụ H.Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Nhóm thanh niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an H.Mỹ Tú triệu tập làm rõ CTV

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 26.2, tổ công tác thuộc Công an H.Mỹ Tú phối hợp Công an xã Mỹ Thuận làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người tụ tập tại khu đất trống.

Nhìn thấy công an, nhóm này liền bỏ chạy tán loạn, riêng Dương Khá Tâm (ngụ tại địa phương) bị bắt giữ. Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy, cùng một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra, Công an H.Mỹ Tú xác định trong nhóm thanh niên trên, Hạnh, Sị, Đuông và Sanh có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy. Kết quả giám định, chất tinh thể màu trắng là ma túy, trọng lượng 0,07 gram.

Ngoài khởi tố 4 bị can nêu trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an H.Mỹ Tú đang tiếp tục triệu tập 6 người có liên quan gồm: Dương Khá Tâm (22 tuổi), Lý Sang (19 tuổi), Danh Tuấn Kiệt (22 tuổi), Lâm Hiếu (20 tuổi), Lâm Văn Hiếu (18 tuổi) và Kiên Rắc (33 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú) để điều tra, làm rõ.