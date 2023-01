Sóc Trăng: Đánh bạc thua hết tiền, báo tin giả bị cướp tài sản

Ngày 6.1.2023, tin từ Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ để có hình thức xử lý đối với Lý Thành Khoa (22 tuổi, ngụ xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên). Khoa đánh bạc thua hết tiền, dùng dao tự cắt nhiều vết ở vùng bụng và cổ của mình, dựng chuyện bị cướp tài sản để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5.1, Khoa đến Công an xã Hoà Tú 1, H.Mỹ Xuyên trình báo vào ngày 4.1 bị 4 người lạ mặt chặn đường, dùng dao khống chế cướp một chiếc lắc vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Mỹ Xuyên triệu tập Khoa đến trụ sở công an để điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, lực lượng công an phát hiện Khoa có nhiều điểm bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh, khai thác Khoa đã thừa nhận vụ việc bị cướp tài sản không có thật.





Khoa khai nhận với Công an H.Mỹ Xuyên, trước đó được gia đình đưa hơn 18 triệu đồng để chuyển trả cho người quen, nhưng Khoa đã sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc qua mạng internet và thua hết tiền. Sợ bị gia đình phát hiện, Khoa lấy chiếc lắc vàng đang đeo đi bán được hơn 20 triệu đồng để trả tiền cho người quen. Sau đó, Khoa dùng dao tự cắt nhiều vết ở vùng bụng và cổ của mình, rồi đến cơ quan công an báo tin bị cướp tài sản.

Tuy nhiên, hành vi tạo tin giả bị cướp của Khoa không thể qua mắt được lực lượng công an.