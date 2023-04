Sóc Trăng: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Trung tâm Y tế H.Trần Đề

Ngày 18.4, ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết đã nhận thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Phi Thọ, Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính - kế toán Trung tâm Y tế H.Trần Đề, do có liên quan đến tiền hỗ trợ bệnh nhân điều trị Covid-19 trong thời gian cách ly tập trung.

Trung tâm Y tế H.Trần Đề, nơi ông Trần Phi Thọ công tác C.T.V

Cùng ngày, ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng, cho biết ông Thọ bị công an khởi tố, bắt tạm giam vào trưa 17.4, nhưng sáng nay (18.4) lãnh đạo sở mới nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Dũng, Sở Y tế Sóc Trăng đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Trần Đề báo cáo cụ thể vụ việc ông Thọ bị bắt tạm giam.

Theo bác sĩ Dũng, thông tin ban đầu ông Thọ bị bắt tạm giam do có liên quan trực tiếp đến kinh phí hỗ trợ bệnh nhân điều trị Covid-19. Cụ thể, số tiền thanh quyết toán vật dụng nhu yếu phẩm cho bệnh nhân điều trị Covid-19 trong thời gian cách ly có chênh lệch hơn 200 triệu đồng. Sở Y tế Sóc Trăng đang nắm thêm tình hình và sẽ thông tin cho báo chí.