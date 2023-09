Sóc Trăng: Khởi tố bị can dùng cây tấn công công an

Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đặng Hồng Khanh (33 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Đặng Hồng Khanh tại Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên, tối 20.8, khi tuần tra trên địa bàn xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, thuộc Công an H.Mỹ Xuyên phát hiện Khanh chạy xe máy đi từ TT.Mỹ Xuyên về xã Hòa Tú 2 (H.Mỹ Xuyên) có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Khanh không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra mà cố tình bỏ chạy. Khi tổ tuần tra tiếp cận được Khanh, người này đã có nhiều lời lẽ thô tục và dùng cây tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Khanh bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm việc.

Qua làm việc, bị can Khanh khai nhận không có giấy phép lái xe, đã sử dụng ma túy trước đó. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tiếp tục điều tra vụ dùng cây tấn công công an, chống người thi hành công vụ.