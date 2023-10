Sóc Trăng: Khởi tố bị can 'phù phép sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Ngày 26.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Tuấn Kiệt (thường gọi là Kía, 32 tuổi, ngụ P.1, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Tuấn Kiệt bị công an khởi tố, bắt tạm giam C.T.V

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Trịnh Tuấn Kiệt cùng nhiều nghi phạm khác đưa ra thông tin cho người dân ở địa bàn TX.Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, điều kiện chỉ cần người dân thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của mình cho nhóm của Kiệt.

Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, Kiệt cùng nhiều nghi phạm đã làm thủ tục chuyển cho người khác đứng tên. Sau đó, các nghi phạm lấy sổ đỏ thế chấp vào ngân hàng để vay với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền mà nhóm của Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng các nghi phạm khác đã chiếm đoạt nhiều sổ đỏ của người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn TX.Vĩnh Châu để thế chấp vào ngân hàng, vay nhiều tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Gần đây, do có nhu cầu trả tiền vay để lấy lại sổ đỏ thì Kiệt cùng các nghi phạm khác không trả nên người dân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an xác định Kiệt có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Kiệt để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.