Sóc Trăng: Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ hoạt động không có giấy phép

Ngày 3.12, ông Võ Quốc Trứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng cùng ngày Sở Y tế nhận được văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở thẩm mỹ hoạt động không có giấy phép. Văn bản do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 2.12.

Viện thẩm mỹ PAPU “bị tố” hoạt động không có giấy phép ẢNH: CTV

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, sau khi xem xét đơn của bà T.C.L về việc đề nghị chỉ đạo, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Viện thẩm mỹ PAPU, bà Phan Thị Trúc Phượng và bác sĩ Đoàn Hữu Đức do thực hiện các hoạt động chỉnh hình mũi, phẫu thuật nâng mũi, kê toa điều trị… khi chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo: "Căn cứ chức năng, quyền hạn, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở thẩm mỹ theo phản ánh của công dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)".

Trao đổi với báo chí, ông Võ Quốc Trứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Spa Phượng (hiện nay là Viện thẩm mỹ PAPU). Đoàn thanh tra gồm lực lượng của Thanh tra Sở Y tế, Phòng nghiệp vụ Y dược, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Sóc Trăng), Phòng Y tế TP.Sóc Trăng. Sau khi kiểm tra, nếu vi phạm đủ cơ sở xử lý thì Sở Y tế sẽ xử phạt và nếu cần sẽ đề xuất chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý tiếp.

Cuối tháng 11.2024, chị T.C.L (37 tuổi, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) gửi đơn đến UBND tỉnh Sóc Trăng và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng với nội dung, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân gây tổn hại đến sức khỏe của chị.

Theo đơn của chị L., qua người chị ruột, chị L. biết bà Phan Thị Trúc Phượng, chủ cơ sở Spa trong một khu dân cư trên đường Hùng Vương, P.6, TP.Sóc Trăng. Spa này sau đó được đổi tên thành Viện thẩm mỹ PAPU.

Năm 2023, bà Phượng mời bác sĩ Đoàn Hữu Đức (TP.HCM) đến spa để phẫu thuật nâng mũi cho chị L. vào ngày 25.11.2023. Sau phẫu thuật, mũi chị L. thường xuyên đau nhức, chảy dịch. Lúc này, bà Phượng nhắn tin cho khách hàng một số hiệu thuốc để tự mua uống.

Thấy mũi không hết đau nhức và chảy dịch, chị L. tiếp tục mua thuốc uống kéo dài hơn 2 tháng. Từ đầu năm 2024 đến nay, mặt chị L. có biểu hiện bất thường, căng tròn như cái dĩa. Ngày 28.11, chị L. đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ khám, bác sĩ chẩn đoán bị trào ngược dạ dày, viêm dạ dày và tá tràng, tăng huyết áp vô căn, hội chứng Cushing do thuốc, suy thượng thận mạn…