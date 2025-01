Sóc Trăng: Phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông Mỹ Phước

Chiều 2.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể phụ nữ nổi trên sông Mỹ Phước, đoạn thuộc ấp Phước An A, xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông Mỹ Phước ẢNH: HOÀNG VÂN

Khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông Mỹ Phước, liền trình báo công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an H.Mỹ Tú nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là chị P.T.M.N (34 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú).

Sông Mỹ Phước, đoạn phát hiện thi thể nạn nhân ẢNH: HOÀNG VÂN

Thông tin ban đầu, chị N. làm công nhân cho một công ty ở Sóc Trăng. Chiều 1.1, chị N. chèo xuồng từ nhà qua sông Mỹ Phước để dự đám cưới. Đến tối cùng ngày, trong lúc chị N. chèo xuồng về nhà thì xuồng bị lật khiến chị rơi xuống sông mất tích.

Sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã cùng chính quyền địa phương tìm kiếm chị N. nhưng không thấy.

Đến sáng 2.1, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông Mỹ Phước. Chiều cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được Công an tỉnh Sóc Trăng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.