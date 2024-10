Sốc với giá trái cau tươi tăng chóng mặt

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, giá cau tươi tại các địa phương như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang... dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, trong khi tại miền Bắc như Bắc Ninh có thể lên đến 90.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế. Một quầy cau nặng trung bình 13 - 15 kg, giúp nhà vườn thu về tiền triệu. Mức giá hiện tại cao gấp 2 - 3 lần so với các năm trước, giúp cho nhiều nông dân tăng thu nhập.

Trung Quốc tăng nhập khẩu, giá cau tươi tăng cao kỷ lục ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đang vào mùa thu hoạch cau tươi, nhờ giá tăng mạnh nên nhiều người dân có thu nhập khá. Một số chủ vựa cau ở Đắk Lắk cho biết, giá cau đã tăng liên tục khoảng 3 tháng qua nhưng gần đây lên cơn sốt do Trung Quốc thiếu nguồn cung nên tăng cường nhập khẩu cau từ Việt Nam và một số nước lân cận trong khu vực ASEAN. Cau tươi được các cơ sở mua về sấy khô trước khi xuất sang Trung Quốc. Người Trung Quốc mua cau khô về tiếp tục chế biến thành kẹo cau. Thời điểm này, Trung Quốc tăng nhập hàng để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm.

Trong những năm qua, cây cau trở thành cây trồng cho thu nhập khá cao ở Tây nguyên cũng như một số địa phương khác trong cả nước. Một số vựa thu mua cau cũng đầu tư chuyển từ chế biến thủ công sang máy móc hiện đại, công suất lớn.



Theo báo cáo tổng hợp từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), trong tháng 8.2024, xuất khẩu cau của Việt Nam đạt 9,28 triệu USD, tăng 1.240% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng của năm 2024 đạt 21,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 51,3%. Cau trở thành mặt hàng xuất khẩu đứng thứ 13 của Việt Nam trong 8 tháng qua; đứng trên cả hạt hạnh nhân, quả vải, macca và chôm chôm.

Công nhân sẽ phân loại theo kích cỡ và mang đi sơ chế trước khi xuất khẩu ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, do nguồn cung hạn chế nên Việt Nam cũng tăng nhập khẩu cau. Trong tháng 8 đạt gần 3,3 triệu USD, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 8 tháng đạt 8,9 triệu USD, tăng 324% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu cau của Việt Nam còn cao hơn cả dâu tây.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, cho biết: Cau chưa phải là đối tượng xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc. Hiện tại, sản phẩm mới chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc theo hình thức trao đổi giữa cư dân biên giới. Chính vì vậy, sản phẩm này vẫn tiềm ẩn rủi ro.



Sản phẩm cau sau khi sơ chế chuẩn bị xuất khẩu ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Giá cau tươi bình thường phổ biến chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Lần sốt giá cau tươi gần nhất là vào tháng 9.2021, lên tới 70.000 đồng/kg. Ở thời điểm đó các chuyên gia, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt giá nhất thời vì sản phẩm chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.