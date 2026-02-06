Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

SofM bất ngờ có tên trong đội hình MVK

Tuấn Anh
Tuấn Anh
06/02/2026 08:46 GMT+7

Fanpage chính thức của đội tuyển MVK Esports vừa công bố đội hình ra sân cho trận đấu diễn ra vào chiều nay. Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện cái tên Lê “SofM” Quang Duy, khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại không khỏi bất ngờ và háo hức.

Vào đúng ngày sinh nhật của SofM, fanpage chính thức của đội tuyển MVK Esports đã đăng tải thông tin mà người hâm mộ mong chờ suốt thời gian qua. Theo đó, Lê “SofM” Quang Duy sẽ chính thức ra sân ở vị trí đi rừng trong trận đấu gặp TSW

Trước đó, việc SofM quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp đã được ban huấn luyện MVK Esports công bố ngay trước khi mùa giải LCP 2026 khởi tranh. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước. Với vị thế là Á quân Chung kết Thế giới 2020, SofM được kỳ vọng sẽ mang lại sức hút đặc biệt cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu.

Huyền thoại đi rừng LMHT Việt Nam SofM xác nhận ra sân thi đấu đúng sinh nhật

SofM bất ngờ có tên trong đội hình MVK- Ảnh 1.

MVK Esports công bố đội hình ra sân gặp TSW

Ảnh: MVK Esports

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của người hâm mộ, SofM đã không xuất hiện trong đội hình thi đấu khi MVK Esports bước vào những trận đấu đầu tiên tại LCP 2026. Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi họ đã chờ đợi màn tái xuất của tuyển thủ huyền thoại này trong một thời gian dài. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ còn cho rằng thông báo về việc SofM trở lại chỉ mang tính chất truyền thông, nhằm thu hút sự chú ý cho giải đấu LCP 2026 nói chung và đội tuyển MVK Esports nói riêng.

Dẫu vậy, với việc SofM được xác nhận sẽ ra sân trong trận đấu gặp TSW sắp tới, cộng đồng người hâm mộ đang kỳ vọng đây sẽ là dấu mốc đánh dấu sự trở lại chính thức của một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Nếu giữ được phong độ và bản lĩnh thi đấu từng giúp anh tỏa sáng tại đấu trường quốc tế, SofM hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng giúp MVK Esports tạo nên bất ngờ tại LCP 2026.

SOFM liên minh huyền thoại LCP 2026 MVK
