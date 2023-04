Sofwave công nghệ nâng cơ mới trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam

Công nghệ nâng cơ bằng sóng RF

Sóng RF là viết tắt của Radio Frequency. Sóng RF có thể giúp săn và cải thiện cấu trúc của mô dưới da. Thay đổi cấu trúc làn da nhờ khả năng tác động lên các tế bào sợi để tăng sinh Collagen từ đó giảm các nếp nhăn li ti. Có nhiều loại sóng RF khác nhau như: Sóng RF đơn cực, lưỡng cực hay đa cực sẽ tác động vào những tầng da khác nhau. Càng ít cực thì sẽ tác động càng sâu.

Bác sĩ Tô Lan Phương tư vấn và phân tích tình trạng da cho khách hàng

Công nghệ trẻ hóa da bằng sóng siêu âm hội tụ tần số cao (HIFU: High Intensity Focused Ultrasound)

Với mục tiêu làm nâng cơ, săn chắc một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật. Công nghệ này áp dụng năng lượng sóng siêu âm cường độ cao hội tụ ở độ sâu 1,5 - 3 – 4,5mm nhằm đi sâu vào tận lớp bì và cân cơ. Có khả năng trẻ hóa da cho từng vùng riêng biệt, kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp cho da săn chắc, đàn hồi nhanh chóng.

Công nghệ chùm tia siêu âm song song SUPERB™ của Sofwave

Sofwave là thiết bị sở hữu công nghệ chùm tia siêu âm song song đồng bộ SUPERB™ được chứng nhận FDA kép cho chỉ định giảm nếp nhăn và nâng cơ, có tích hợp công nghệ làm mát trực tiếp Sofcool™ đảm bảo không gây tổn thương lớp biểu bì hoặc các tầng cấu trúc sâu hơn bên dưới lớp trung bì, cải thiện bất cập trước đây của những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn. Là một trong những công nghệ mới nhất cập nhật và cải thiện được những ưu điểm và khuyết điểm của RF và HIFU.

Hiện nay, công nghệ Sofwave được các Chuyên gia, Bác sĩ đánh giá cao bởi khả năng tối ưu trong cả quá trình thực hiện lẫn hiệu quả đạt được sau điều trị, giảm thời gian điều trị còn 30- 45 phút thay vì 1-2 tiếng như các thiết bị siêu âm trước đây. Bên cạnh đó các phương pháp điều trị bằng Sofwave™ dễ dàng hơn so với các phương pháp trước đây, đặc biệt không gây đau, không nghỉ dưỡng chỉ cần làm một liệu trình hiệu quả kéo dài một năm.



Bác sĩ Tô Lan Phương thực hiện dịch vụ Sofwave

Trên thế giới trong vòng một năm trở lại đây đã áp dụng công nghệ này trong thẩm mỹ nội khoa, Sofwave™ hứa hẹn sẽ là một siêu công nghệ đáng gờm trên thị trường làm đẹp. Và đạt nhiều giải thưởng được công nhận trên toàn thế giới như: Best Latest in Ultrasound 2022, Future of Beauty Award for Treatments...



Là một trong Top những trung tâm nâng cơ trẻ hóa hàng đầu Việt Nam, Lux Beauty Center của bác sĩ Tô Lan Phương luôn cập nhật và tiên phong trong công nghệ nâng cơ trẻ hóa. Phương châm làm đẹp của Lux là đẹp phải có giá trị, hiệu quả cho việc làm đẹp…

Bác sĩ Tô Lan Phương: Làm đẹp phải an toàn và hiệu quả

CEO thẩm mỹ viện Lux Beauty Center, Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi Lux là nơi tiên phong cho công nghệ làm đẹp. Trong quá trình làm việc hơn 14 năm, tôi nhận thấy Sofwave là một trong những công nghệ hàng đầu và chuẩn y khoa. Lux Beauty Center luôn mong muốn sẽ mang đến những công nghệ cao cấp nhất và hiệu quả nhất đến với quý khách hàng"

Lux Beauty Center tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên sở hữu công nghệ chùm tia siêu âm song song SUPERB™ của SofWare chính hãng tại TP.HCM.

Trước và sau khi thực hiện Sofwave tại Lux Beauty Center