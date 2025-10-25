Soi A - Z bảng thành phần Trioderma Actibalance+Serum giúp giảm mụn, mờ thâm mới trình làng

Dòng serum mới ra mắt nhưng nhanh chóng tạo nên cơn sốt

Dù mới "trình làng" vào đầu tháng 10 năm nay nhưng Serum mới đến từ Trioderma nhanh chóng tạo nên cơn sốt và đã bán hơn 2.000 sản phẩm ngay từ ngày đầu ra mắt. Đây là con số ấn tượng với một thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt mới dành cho da dầu mụn. Sản phẩm hứa hẹn trở thành một trong những cái tên hot trong ngách chăm sóc da mụn, thâm, đặc biệt là cho lứa tuổi dậy thì.

Trioderma Actibalance+Serum giúp làm dịu da đang gặp tình trạng kích ứng, đau rát khó chịu do mụn viêm sưng đỏ, đồng thời hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phục hồi các mô da bị tổn thương do mụn. Ngoài ra sản phẩm còn giúp làm mờ vết thâm, nuôi dưỡng da sáng khỏe từ sâu bên trong, ngăn ngừa mụn quay trở lại cùng khả năng kiềm dầu ấn tượng, duy trì màng ẩm tự nhiên của da và khôi phục hàng rào bảo vệ khỏi các tác hại của môi trường.

Cùng khám phá xem serum mới nhà Trioderma có gì lại khiến các tín đồ chăm da săn lùng ngay khi ra mắt đến vậy.

Pro vitamin B5 - Vitamin B3 (niacinamide) - Bộ đôi hợp cạ vừa phục hồi vừa dưỡng trắng sáng.

Tinh chất pro vitamin B5 có trong serum nhà Trioderma có nồng độ 2% vừa đủ dịu nhẹ để sử dụng cho làn da nhạy cảm nhưng cũng đủ để hoạt chất này hoàn thành tốt vai trò cấp ẩm sâu. Ngoài ra, bằng cách cung cấp oxy và chất béo cho làn da, vitamin B5 còn hiệu quả trong việc xoa dịu các tổn thương, làm căng mịn da và hỗ trợ phục hồi lớp biểu bì da, khôi phục hàng rào bảo vệ da tự nhiên.

Với việc sở hữu hoạt chất niacinamide (2%) trong bảng thành phần, serum giảm mụn mờ thâm mới đến từ Trioderma tiếp tục ghi điểm với sự lành tính, hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn, củng cố hàng rào tự nhiên bảo vệ da trước tác hại của môi trường. Niacinamide còn đem lại hiệu quả ấn tượng trong việc cải thiện sắc tố da, hỗ trợ làm mờ các vết thâm do mụn để lại, nuôi dưỡng da đều màu, sáng khỏe và mịn màng.

Sự kết hợp 2 thành phần pro vitamin B5 và vitamin B3 ở nồng độ phù hợp cho phép phát huy được tối đa hiệu quả chăm sóc da của từng hoạt chất, góp phần giúp da nhanh chóng phục hồi sau khi bị mụn quấy rầy.

ZinC PCA - Kẽm kiềm dầu, kháng viêm hiệu quả

Trioderma Actibalance Serum góp phần hỗ trợ giảm mụn khi kết hợp cùng gel chấm mụn Trioderma nhờ sở hữu thành phần zinC PCA nồng độ 1% dịu nhẹ nhưng hiệu quả mạnh mẽ. Đây là một dẫn xuất của kẽm có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn. ZinC PCA nổi bật khi có hiệu quả giảm mụn nhưng vẫn giữ độ ẩm mà không làm khô da.

Với khả năng kiểm soát bã nhờn hiệu quả, giảm bít tắc lỗ chân lông, zinc PCA cũng được xem là một trợ thủ đắc lực trong trong việc giúp giảm tình trạng mụn trên da từ gốc. Từ đó, giúp giảm hình thành mụn trứng cá, đặc biệt là tình trạng viêm, sưng đỏ do mụn.

Chiết xuất rau má, hoa sen an toàn và lành tính

Làn da gặp tình trạng mụn thường dễ bị tổn thương, viêm đỏ và kích ứng, vì vậy luôn đòi hỏi các dưỡng chất lành tính có khả năng làm dịu, phục hồi và hỗ trợ kháng viêm. Cũng vì thế, chiết xuất thiên nhiên lành tính với mọi làn da cũng được ưu tiên nghiên cứu và sử dụng trong bảng thành phần của serum mờ thâm, sáng da Trioderma.





Chiết xuất Rau Má (1,5%) trong Serum Trioderma đảm nhận vai trò làm dịu tổn thương do kích ứng, phục hồi các tế bào da, đẩy nhanh quá trình liền thương, giúp da khỏe và mịn màng.

Chiết xuất hoa sen được sử dụng nhờ khả năng làm sáng da, chống lão hóa, dưỡng ẩm và làm dịu da. Trong hoa Sen cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và tia UV, đồng thời chứa các hoạt chất làm giảm viêm, kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông.

BHA/AHA - Bộ đôi giảm mụn chuẩn y khoa

Serum Trioderma tích hợp thêm nhiều công dụng hơn để tối ưu quá trình skincare tại nhà. Theo đó, khả năng giúp giảm mụn chuẩn y khoa của serum Trioderma đến từ bộ đội hoạt chất BHA/AHA cực kỳ quen thuộc trong các chu trình chăm sóc da chuyên sâu. Đối với BHA (0,25%), hoạt chất có khả năng thẩm thấu vào các lỗ chân lông, làm sạch các tế bào chết tích tụ ở các lỗ chân lông, thu nhỏ lỗ chân lông và hỗ trợ giảm mụn ẩn, mụn đầu đen hiệu quả.

Thành phần AHA (1%) chiết xuất từ các loại trái cây thiên nhiên nhẹ nhàng làm sạch tế bào chết giúp bề mặt da luôn ẩm mịn và sáng khoẻ. Đặc biệt, chiết xuất từ trái cây tự nhiên cho phép AHA lành tính với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Điểm cộng lớn cho Trioderma Actibalance+ Serum đối với các tín đồ làm đẹp chính là sản phẩm không chứa cồn, paraben, hương liệu và steroid. Thương hiệu Trioderma đặc biệt quan tâm đến sự an toàn và lành tính khi sử dụng nên nghiên cứu kỹ lưỡng các thành phần.

Serum Trioderma dành cho Da đang gặp tình trạng mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn viêm nhẹ đến trung bình, da nhờn dễ nổi mụn, đặc biệt là vùng chữ T. Ngoài ra đây còn là sản phẩm phù hợp dành cho Da mụn đang phục hồi sau nặn cũng như ngăn ngừa mụn quay trở lại khoa học.

Sử dụng Serum kết hợp cùng 2 sản phẩm đến từ Trioderma là Gel rửa mặt và Gel chấm mụn giúp mang lại hiệu quả cao, tạo thành một chu trình chăm sóc da khoa học, tối giản và chuẩn y khoa tại nhà. Đầu tiên, làm sạch sâu da mặt với Gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser, sau đó cho Serum lên 5 điểm trên mặt gồm trán, 2 má, mũi và massage đều cho tinh chất serum thẩm thấu đều toàn mặt. Sau đó chấm Trioderma Anti Acne Gel lên các nốt mụn hoặc thoa lớp mỏng lên các vùng da mụn, không quên chống nắng để bảo vệ da.

Hiện nay, các bạn đã có thể tìm mua các sản phẩm đến từ Dược mỹ phẩm Trioderma, đặc biệt là dòng serum mới tại các nhà thuốc, phòng khám da liễu và các kênh thương mại điện tử chính hãng.