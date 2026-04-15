Soi bảng thành tích ‘con nhà người ta’ của ngành sữa Việt

Vị sữa tươi chinh phục giám khảo quốc tế

Khi thưởng thức một ly sữa, vị ngon thường là yếu tố đầu tiên giúp người uống nhận ra sự khác biệt. Đây cũng là lý do khiến các bản thẩm định quốc tế ưu tiên tiêu chí này khi đưa ra những đánh giá khách quan đối với dòng sữa tươi Green Farm.

Trong số các giải thưởng đặt trọng tâm vào cảm nhận vị giác của người dùng, Superior Taste Award là cái tên có sức nặng, được chấm bởi các chuyên gia thẩm định vị giác chuyên nghiệp và thường được ví như "Michelin Guide" của ngành thực phẩm và đồ uống.

Các sản phẩm dự thi tại Superior Taste Award được đánh giá theo hình thức ẩn danh bởi hội đồng hơn 200 chuyên gia hương vị quốc tế. Quy trình thẩm định dựa trên 5 tiêu chí cảm quan Hedonic theo chuẩn quốc tế (AFNOR XP V096A), bao gồm ấn tượng ban đầu, mùi hương, vị giác và hậu vị.

Trong giai đoạn năm 2023 và 2025, sữa hút chân không Vinamilk Green Farm đạt được danh hiệu "Vị ngon thượng hạng" Superior Taste. Kết quả này cho thấy trải nghiệm vị ngon không chỉ được ghi nhận một lần, mà đủ ổn định để lặp lại qua nhiều mùa thẩm định.

Theo doanh nghiệp, chuỗi ghi nhận trên gắn liền với việc tiên phong ứng dụng công nghệ kép Hút chân không trong quy trình sản xuất sữa, nhằm kiểm soát oxy trong quá trình "khóa tươi" sữa. Công nghệ này cho phép loại bỏ khoảng 50% lượng oxy tự do trong sữa, từ đó giảm nguy cơ oxy hóa - yếu tố có thể làm biến đổi hương vị theo thời gian. Nhờ vậy, hậu vị hoa cỏ đặc trưng và chất lượng đồng nhất của Vinamilk Green Farm được duy trì rõ nét trong suốt vòng đời sản phẩm.

Cũng nhờ nền tảng công nghệ trên, sữa tươi Vinamilk Green Farm tiếp tục được ghi nhận tại Monde Selection, một trong những tổ chức đánh giá chất lượng thực phẩm lâu đời tại châu Âu, có trụ sở tại Bỉ. Mỗi năm, hơn 3.000 sản phẩm từ khoảng 90 quốc gia gửi về đây để thẩm định, trải qua hệ thống đánh giá kéo dài nhiều tháng với hàng trăm bài kiểm tra, từ cảm quan đến các chỉ số an toàn, lý hóa và vi sinh.

Riêng tại mùa giải 2025, Vinamilk giành được loạt giải vàng của Monde Selection cho nhiều dòng sản phẩm, trong đó có các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Green Farm. Đáng chú ý, doanh nghiệp lần đầu đạt danh hiệu Diamond Trophy - danh hiệu dành cho những sản phẩm duy trì huy chương vàng liên tục trong ba năm, cho thấy sự ổn định về chất lượng qua thời gian.

Từ những ghi nhận quốc tế này, đại diện Vinamilk cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào cải tiến công nghệ và tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất sữa. Mục tiêu không chỉ là giữ vững hương vị quen thuộc đã được ghi nhận, mà còn từng bước nâng cao trải nghiệm để sản phẩm tiếp tục được người tiêu dùng Việt tin chọn lâu dài.

Bảng thành tích không chỉ dừng ở vị ngon

Với một dòng sữa đã quen thuộc trên thị trường, niềm tin lâu dài của người tiêu dùng được xây dựng từ cách sản phẩm được kiểm soát trước khi đến tay người dùng. Bên cạnh các thành tích xoay quanh vị ngon, sữa tươi Green Farm tiếp tục nhận được sự công nhận về độ tinh khiết và an toàn, như một nền móng vững vàng, bảo chứng cho chất lượng của từng ly sữa.

Trong các hệ thống đánh giá sự tinh khiết và an toàn cho sức khỏe, Clean Label Project được xem là một trong những chứng nhận có uy tín hàng đầu, có trụ sở tại Mỹ. Năm 2022 đánh dấu lần đầu các sản phẩm Vinamilk Green Farm đạt chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ này và duy trì tiếp tục đến năm 2025.

Song song đó, tiêu chuẩn EU Organic tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt trên các dòng sữa tươi Green Farm. Đây là chứng nhận quốc tế mà thương hiệu đã đạt được từ năm 2015, minh chứng cho lộ trình canh tác không hóa chất, không kháng sinh và không biến đổi gen (non-GMO) xuyên suốt một thập kỷ.

Cũng trong năm 2025, sữa chua cao đạm men Hy Lạp, một sản phẩm cao cấp của Vinamilk Green Farm, được xướng tên tại Hội nghị Sữa toàn cầu với danh hiệu "Sữa chua ăn ngon nhất năm 2025" (Best Yogurt 2025). Điều này cho thấy bảng thành tích của thương hiệu không chỉ dừng lại ở vị ngon, mà còn mở rộng sang cách các sản phẩm được nghiên cứu, phát triển và sáng tạo đổi mới cục diện ngành sữa.

Nhìn lại các dấu mốc đạt được, sự xuất hiện liên tục của Vinamilk Green Farm tại các hệ thống thẩm định khắt khe bậc nhất thế giới không chỉ là những cột mốc về con số. Quan trọng hơn, việc duy trì các danh hiệu cao quý qua nhiều năm là minh chứng cho một nền tảng chất lượng bền vững, khẳng định vị thế của sữa Việt trên bản đồ thực phẩm cao cấp toàn cầu và sẵn sàng chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất.