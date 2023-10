‘Soi’ cuộc sống giới siêu giàu qua loạt phim hấp dẫn trên K+

Những tháng cuối năm này, khán giả của truyền hình K+ sẽ được thưởng thức loạt phim đầy đủ hỉ nộ ái ố về giới thượng lưu từ Âu sang Á.

Liệu đằng sau cuộc sống sang chảnh, các nhân vật thế giới thượng lưu ấy có thực sự hạnh phúc? Tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc hay hủy hoại hạnh phúc của họ? Loạt phim mà K+ giới thiệu sẽ cho khán giả thấy đôi khi sinh ra ở vạch đích chưa chắc đã sung sướng.

Công Chúa Cuối Cùng (The Last Princess) - Chuyện đời truân chuyên của nàng công chúa

Là một trong những bộ phim làm nên dấu ấn sự nghiệp của "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin, cô vào vai Deokhye - công chúa cuối cùng của Đế chế Triều Tiên bị đưa sang Nhật trong thời hỗn loạn. Xinh đẹp lại cao quý, Deokhye xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng theo sử sách, nàng phải sống cuộc đời đầy nước mắt, trải qua lưu lạc để rồi cuối cùng mắc bệnh tâm thần phân liệt và biến mất trong một chương đen tối của lịch sử xứ kim chi.

Đây cũng là lần đầu tiên cuộc đời một vị công chúa ít người biết đến được kịch tính hóa khi lên phim. Dù vào vai công chúa nhưng Son Ye Jin không mấy khi được đẹp. Nhân vật của cô khổ sở với nỗi đau của kẻ tha hương khao khát trở về cố quốc nhưng năm lần bảy lượt giấc mơ trở nên vô vọng. Vai diễn nặng tâm lý đã khắc sâu vào ký ức Son Ye Jin đến mức cô chia sẻ: "Tôi hy vọng mình sẽ không gặp thêm phim nào như thế trong sự nghiệp còn lại của mình". Công Chúa Cuối Cùng hiện đã có mặt trên VOD App K+.

Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven) - Nỗi bất hạnh của con cháu nhà tài phiệt