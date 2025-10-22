Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sợi dây cáp và trách nhiệm của nhà mạng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/10/2025 06:30 GMT+7

Cách đây ít ngày, nguyên chủ tịch UBND xã Kim Liên, Nghệ An vừa nghỉ hưu theo Nghị định 178 đã gặp tai nạn và tử vong vì xe máy vướng vào sợi dây cáp viễn thông sà xuống đường.

Điều đáng nói, theo chính quyền địa phương, tại vị trí này trước đó đã từng xảy ra một vụ tai nạn tương tự, nhưng nạn nhân may mắn thoát chết. 

Vụ tai nạn chết người nói trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã tạo nên nhiều ý kiến phản ứng về trách nhiệm của nhà mạng đối với sự an toàn của người dân. Nhiều người phản ánh tình trạng dây cáp sà xuống đường như những cái thòng lọng "bẫy" người đi đường không phải là cá biệt.

Dẫu rằng, dây cáp viễn thông rơi, sà xuống đường một phần do hậu quả của các cơn bão vừa qua gây ra, nhưng thực tế cho thấy trên khắp các tuyến phố, từ nông thôn đến đô thị, những bó dây cáp chằng chịt, rối như mạng nhện đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Người dân đã nhiều lần phản ánh, báo chí cũng không ít lần lên tiếng, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Mỗi khi có gió to, mưa bão, hàng loạt dây viễn thông, dây mạng lại đứt, rơi, buông thõng xuống ngang tầm đầu người, trở thành hiểm họa thật sự.

Nguyên nhân sâu xa không chỉ ở thiên tai, mà còn ở ý thức và trách nhiệm của con người. Nhiều đơn vị thi công viễn thông chồng chéo, mạnh ai nấy kéo, không cắt bỏ dây cũ, không quản lý đường dây sau khi thay thế. Cáp không còn sử dụng vẫn treo lủng lẳng, chẳng ai chịu trách nhiệm. Cứ thế, năm này qua năm khác, dây mới chồng lên dây cũ, biến cột điện thành "bãi rác trên không".

Mất mỹ quan đô thị là một chuyện, điều đáng sợ hơn là sự thờ ơ với an toàn của người dân. Khi sinh mạng con người bị đe dọa chỉ bởi một sợi dây bị bỏ quên hoặc đã từng gây họa nhưng không khắc phục triệt để không còn là chuyện nhỏ.

Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần rà soát toàn diện hệ thống cáp viễn thông, xử lý dứt điểm tình trạng dây treo bừa bãi, yêu cầu doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm cụ thể đến từng tuyến đường. Các nhà mạng cũng cần có chế tài, quy định rõ ai lắp dây, người đó phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và tháo dỡ. Không thể để những "sợi dây tử thần" tiếp tục đe dọa mạng sống người dân chỉ vì sự thờ ơ, tắc trách.

